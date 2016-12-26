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07:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка засудила застройщика за жилье с дефектами

Женщина сделала ремонт за свой счет, а затем потребовала компенсировать убытки.

Источник: AP 2016

Жительница многоэтажки в микрорайоне Пашенном подала в суд на застройщика из-за некачественного жилья. Истица смогла отсудить более 135 тыс. рублей. Материалы дела опубликованы на официальном сайте Красноярского краевого суда.

Женщина купила квартиру в «Белых росах» в 2014 году. Согласно договору, стоимость студии составила 1,6 млн рублей. Заселившись к квартиру, красноярка заметила в комнате многочисленные дефекты. Так, были некачественно покрашены стены и наклеены обои. В квартире также наблюдались проблемы с окнами и балконом.

«Согласно представленной экспертом смете стоимость восстановительных работ составила 111,6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В результате женщина обратилась в суд. Она сумела отсудить у застройщика более 135 тыс. рублей. Ответчик попросил снизить сумму компенсации «до разумных размеров», но судья оставила свое решение без изменений.

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