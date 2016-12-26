15 авиарейсов задержали в Международном аэропорту Алматы
В Международном аэропорту по состоянию на 08:00 часов утра задержаны 15 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
В Международном аэропорту по состоянию на 08:00 часов утра задержаны 15 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Среди задержанных:
1. KC907
2. DV729
3. S73288
4. SU1941
5. DV733
6. FZ736
7. KC9310
8. КС109
9. DV739
10. DV706
11. DV731
12. Z92115
13. DP834
14. DV737
15. PS538
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 6000 м, горизонтальная 2000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.