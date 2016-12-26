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07:42 (мск), источник: Zakon.kz

15 авиарейсов задержали в Международном аэропорту Алматы

В Международном аэропорту по состоянию на 08:00 часов утра задержаны 15 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Источник: Zakon.kz

Среди задержанных:

1. KC907 Алматы-Дели (слот-тайм аэропорта Дели) — Эйр Астана.

2. DV729 Алматы-Костанай (замена ВС по причинам не относящимся к техническим) — СКАТ.

3. S73288 Алматы-Новосибирск (позднее прибытие самолета) — Сибирь.

4. SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) — Аэрофлот.

5. DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) — СКАТ.

6. FZ736 Алматы-Дубай (позднее прибытие самолета) — Флайдубай.

7. KC9310 Алматы-Бангкок (время на земле меньше времени, предусмотренного технологией обслуживания) — Эйр Астана.

8. КС109 Алматы-Бишкек (ошибка бортпроводников) — Эйр Астана.

9. DV739 Алматы-Жезказган (позднее прибытие самолета) — СКАТ.

10. DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) — СКАТ.

11. DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) — СКАТ.

12. Z92115 Алматы-Атырау (позднее прибытие самолета) — БекЭйр.

13. DP834 Алматы-Самара (метеоусловия аэропорта Самара) — Победа.

14. DV737 Алматы-Петропавловск (метеоусловия аэропорта Петропавловск) — СКАТ.

15. PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) — Международные авиалинии Украины.

В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 6000 м, горизонтальная 2000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

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