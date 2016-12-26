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08:05 (мск), источник: VN.RU

Область укрепила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности

Новосибирская область поднялась на 11 пунктов в рейтинге инвестклимата регионов. Об этом 23 декабря заявил губернатор на заседании коллегии регионального минэкономразвития.

Источник: РИА "Новости"

Пожалуй, главное достижение регионального правительства в 2016 году — это защита на федеральном уровне долгосрочной программы экономического развития Новосибирской области. У документа есть все шансы стать флагманским для всей российской экономики. Например, за несколько месяцев регион оказался в десятке лучших по такому критерию, как развитие индустриальных парков. Новосибирский завод низковольтной аппаратуры был на грани банкротства, а сегодня загружен работой в три смены. Такую же задачу губернатор ставит в 2017 году и для «Сибсельмаша». В региональном минэконоразвития считают, что на отдельные проекты, к примеру, расширение клиники Мешалкина, с господдержкой инвесторов будет найти не трудно.

— Буквально месяц назад эта клиника стала федеральным исследовательским центром. Теперь там не просто оказывают медицинские услуги, а еще ведут научные разработки. Надеюсь, уже 18 января на нашем круглом столе со специалистами клиники Мешалкина мы сможем обсудить первые действия по расширению, — говорит министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

Отдельный пункт — реформа жилищно-коммунального хозяйства. Когда в федеральном правительстве увидели, что в нашей области успешно инвестируют деньги и в такую сложную сферу, то предложили поддержку.

— На федеральном уровне принято решение поддержки ЖКХ, и мы вошли в эту программу сразу по двум пунктам. Маслянино и Обь получили дополнительные 437 миллионов рублей федеральной поддержки, плюс наше софинансирование. Итого, получилось 700 миллионов. Это говорит о доверии к нам со стороны федеральных властей, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

В 2016 году региону удалось сдержать уровень безработицы благодаря поддержке малого и среднего бизнеса. Тесное взаимодействие медицины и науки помогло региону привлечь инвесторов из Москвы и Санкт Петербурга. Построен Бугринский мост и одобрен федеральным центром проект четвертого моста. Снижать такие темпы экономического развития правительство Новосибирской области в 2017 году не собирается.

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