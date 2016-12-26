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07:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Краснокамском районе Башкирии введен в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Краснокамском районе Башкортостана введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 21,6 километра. Благодаря ему «голубое топливо» пришло в дома двух населенных пунктов — Саузбаш и Саузово.

Источник: AP 2016

Возможность подключиться к газу получили 178 домов, а также школа, сельский дом культуры, фельдшерский пункт и местная администрация.

Строительство газопровода велось в рамках реализации Программы газификации регионов России ПАО «Газпром».

«Огромное спасибо руководству республики и «Газпрома». Впереди нам предстоит большая работа — газификация домов. Из 178 домов Саузбаша и Саузово до конца года подключат 57 процентов домовладений. К концу следующего года мы должны довести этот показатель до 90 процентов, — отметил на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового газопровода глава администрации Краснокамского района Разиф Гильмуллин.

По его словам, в настоящее время уже ведется работа по получению государственной экспертизы социальных объектов Саузово и Саузбаша для перевода на газовое отопление. В первом квартале 2017 года эта работа должна завершиться.

«Мы долго ждали этот день и он, наконец, пришел. Раньше мы топили дровами, приходилось по восемь раз в день ходить за дровами, всё на руках. А у меня высокое давление, больное сердце, было очень тяжело, — рассказала жительница села Саузбаш Галима Габсалямова. — Спасибо всем, кто помог нам провести газ. Для нас это очень большое, значимое и очень радостное событие».

Как сообщил на церемонии открытия нового газопровода главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Уфа» Раис Кускильдин, с 2006 по 2015 годы в республике построен 21 межпоселковый газопровод общей протяженностью 405 километров. Благодаря этому уровень газификации региона достиг 86 процентов при 66,2 процента в среднем по России.

«С начала года мы запускаем уже 80-й километр газопровода. В настоящее время компания строит пять межпоселковых газопроводов еще в пяти районах Башкортостана — Учалинском, Баймакском, Бураевском, Мишкинском и Уфимском. Работа по строительству газопроводов продолжится в республике и в наступающем 2017 году», — подчеркнул Раис Кускильдин.

В Мишкинском и Баймакском районах Башкортостана уже ведутся пусконаладочные работы. Открытие запланировано на начало 2017 года. Общая протяженность межпоселковых газопроводов в этих двух районах республики превышает 31 километр. Возможность подключиться к газу получат восемь населенных пунктов или почти 1500 домов.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Учалинском районе протяженностью 25,5 километра. Он позволит снабдить природным газом четыре населенных пункта: Ильчино, Сафарово, Ильинка и Мансурово. В общей сложности в них насчитывается 1236 домов.

Строительство межпоселкового газопровода в Бураевском и Уфимском районах протяженностью 20,9 и 26 километров, соответственно, начнется уже в 2017 году.

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