Свердловские власти оценивают строительство второй ветки метро в Екатеринбурге в 40 млрд руб

«На вторую ветку, по нашим данным, необходимо порядка 40 млрд рублей. Мы ведем переговоры и с банками, и с потенциальными инвесторами», — отметил Е. Куйвашев.

По его словам, также рассматривается возможность привлечения облигационного займа.