Свердловские власти оценивают строительство второй ветки метро в Екатеринбурге в 40 млрд руб
Екатеринбург. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге оценивается в 40 млрд рублей, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в понедельник.
Источник:РИА "Новости"
«На вторую ветку, по нашим данным, необходимо порядка 40 млрд рублей. Мы ведем переговоры и с банками, и с потенциальными инвесторами», — отметил Е. Куйвашев.
По его словам, также рассматривается возможность привлечения облигационного займа.