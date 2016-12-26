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11:05 (мск), источник: Интерфакс

Свердловские власти оценивают строительство второй ветки метро в Екатеринбурге в 40 млрд руб

Екатеринбург. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге оценивается в 40 млрд рублей, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«На вторую ветку, по нашим данным, необходимо порядка 40 млрд рублей. Мы ведем переговоры и с банками, и с потенциальными инвесторами», — отметил Е. Куйвашев.

По его словам, также рассматривается возможность привлечения облигационного займа.

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