Правительство Башкирии передало «Башавтотрансу» 100 новых «НефАЗов»

«Приоритет отдается проектам, имеющим особое социальное значение», — подчеркнул премьер-министр. — Приобретение автобусов — это решение проблемы транспорта и пассажирских перевозок. Субсидии были получены в рамках реализации федеральной программы перехода на газомоторные двигатели. Их использование позволит улучшить экологическую ситуацию, ведь основной источник загрязнения — автомобильные выбросы. Покупка такого количества автобусов важно и для экономики республики, так как это поддержка крупнейшего машиностроительного предприятия — Нефтекамского автозавода.

Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сообщил, что это первый этап по замене малоформатных автобусов на вместительные.

По словам гендиректора ГУП «Башавтотранс» Тимура Аклаева, новые автобусы предназначаются для городских перевозок в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе.

«Технические характеристики отличные: мощность двигателя 270 лошадиных сил, экологический класс “Евро-5”, коробка передач отвечает самым последним европейским и мировым стандартам. В сочетании с максимумом комфорта автобусы оснащены системами ГЛОНАСС, панелью для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Это позволяет нам обеспечить перевозки с заботой о людях», — сказал руководитель предприятия.