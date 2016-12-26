Правительство Башкирии передало «Башавтотрансу» 100 новых «НефАЗов»
УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе состоялась торжественная церемония передачи ста новых автобусов предприятию «Башавтотранс».
УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе состоялась торжественная церемония передачи ста новых автобусов предприятию «Башавтотранс».
«Приоритет отдается проектам, имеющим особое социальное значение», — подчеркнул
Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сообщил, что это первый этап по замене малоформатных автобусов на вместительные.
По словам гендиректора ГУП «Башавтотранс» Тимура Аклаева, новые автобусы предназначаются для городских перевозок в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе.
«Технические характеристики отличные: мощность двигателя 270 лошадиных сил, экологический класс “Евро-5”, коробка передач отвечает самым последним европейским и мировым стандартам. В сочетании с максимумом комфорта автобусы оснащены системами ГЛОНАСС, панелью для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Это позволяет нам обеспечить перевозки с заботой о людях», — сказал руководитель предприятия.