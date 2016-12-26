Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы жителей
Вред красного мяса поставили под сомнение
Эксперт объяснил, как на Ту-154 могла бы попасть взрывчатка
СМИ объяснили «вспышку» над Черным морем в утро падения Ту-154
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
«Спасибо»: Рынска радуется смерти журналистов Ту-154
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: советник Порошенко объяснил, почему радуется крушению Ту-154
Солист ансамбля о том почему не сел на борт Ту-154
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
11:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии передало «Башавтотрансу» 100 новых «НефАЗов»

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе состоялась торжественная церемония передачи ста новых автобусов предприятию «Башавтотранс». Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов отметил, что событие происходит в рамках подготовки к 100-летию республики.

«Приоритет отдается проектам, имеющим особое социальное значение», — подчеркнул премьер-министр. — Приобретение автобусов — это решение проблемы транспорта и пассажирских перевозок. Субсидии были получены в рамках реализации федеральной программы перехода на газомоторные двигатели. Их использование позволит улучшить экологическую ситуацию, ведь основной источник загрязнения — автомобильные выбросы. Покупка такого количества автобусов важно и для экономики республики, так как это поддержка крупнейшего машиностроительного предприятия — Нефтекамского автозавода.

Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сообщил, что это первый этап по замене малоформатных автобусов на вместительные.

По словам гендиректора ГУП «Башавтотранс» Тимура Аклаева, новые автобусы предназначаются для городских перевозок в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе.

«Технические характеристики отличные: мощность двигателя 270 лошадиных сил, экологический класс “Евро-5”, коробка передач отвечает самым последним европейским и мировым стандартам. В сочетании с максимумом комфорта автобусы оснащены системами ГЛОНАСС, панелью для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Это позволяет нам обеспечить перевозки с заботой о людях», — сказал руководитель предприятия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Черном море обнаружены фрагменты Ту-154
СМИ объяснили вспышку над Черным морем в утро крушения Ту-154
Менеджер Джорджа Майкла назвал причину смерти певца
В России с 1 января начнут применять новый вид наказания
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием
Хоспису в Екатеринбурге присвоят имя Елизаветы Глинки
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Стефания Маликова дебютирует на телевидении Дети звезд российского шоу-бизнеса, в том числе дочь Дмитрия Маликова и дочь Татьяны Навки, получили свою первую работу на ТВ
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Сочи станет китайским курортом
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь