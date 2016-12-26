Сбербанк вступил в дело о банкротстве новосибирской компании «Сибмост»

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Сбербанк подал ходатайство о вступлении в дело о банкротстве новосибирской строительной компании «Сибмост». Об этом говорится в документах Арбитражного суда.

«ПАО “Сбербанк России” (подано) ходатайство о вступлении в дело о банкротстве», — говорится в материалах дела.

Подробностей ходатайства, в том числе, суммы кредиторских требований, в документах не приводится, однако, как ранее сообщалось, Сбербанк намерен взыскать с «Сибмоста» 4 млрд рублей долгов. В банке эти планы не комментируют.

Ранее в ходе сессии Совета депутатов города Новосибирска вице-президент компании Сергей Савченков заявлял, что «Сибмост» ведет с кредиторами, в том числе Сбербанком, переговоры о финансовом оздоровлении компании. Сумма кредиторских требований, включенных в дело о банкротстве «Сибмоста», на данный момент составляет 800 млн рублей.

В начале июля 2016 года строительная компания «Орион», субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», которые вел «Сибмост», потребовала его банкротства. В мае 2016 года суд постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу «Ориона» 21,2 млн рублей.