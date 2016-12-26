Сбербанк вступил в дело о банкротстве новосибирской компании «Сибмост»
Ранее сообщалось, что кредитное учреждение намерено взыскать с «Сибмоста» 4 млрд рублей долгов.
Ранее сообщалось, что кредитное учреждение намерено взыскать с «Сибмоста» 4 млрд рублей долгов.
НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Сбербанк подал ходатайство о вступлении в дело о банкротстве новосибирской строительной компании «Сибмост». Об этом говорится в документах Арбитражного суда.
«ПАО “Сбербанк России” (подано) ходатайство о вступлении в дело о банкротстве», — говорится в материалах дела.
Подробностей ходатайства, в том числе, суммы кредиторских требований, в документах не приводится, однако, как ранее сообщалось, Сбербанк намерен взыскать с «Сибмоста» 4 млрд рублей долгов. В банке эти планы не комментируют.
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В начале июля 2016 года строительная компания «Орион», субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», которые вел «Сибмост», потребовала его банкротства. В мае 2016 года суд постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу «Ориона» 21,2 млн рублей.