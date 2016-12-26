Челябинск получит 600 миллионов на благоустройство дворов и скверов

«Это новая федеральная программа, в которую, по имеющейся у нас информации, войдут 40 городов, в том числе Челябинск, — отметил председатель городского парламента. — На наш взгляд, нам должны выделить порядка 400−500 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий и еще 200 миллионов на парки и скверы».

Особенно важной в программе является строка, касающаяся благоустройства парков, скверов и других мест отдыха людей. В программах «Реальные дела» и «Добрые дела», которые реализовывалась в Челябинске в 2014 и 2015 годах, деньги выделялись губернатором Челябинской области Борисом Дубровским для внутригородских районов только на благоустройство дворов, проездов, ликвидацию незаконных свалок, обрезку старых деревьев и другие мероприятия. Софинансирование по федеральной программе позволит городу получить дополнительные средства, в том силе на развитие «зеленых островков» в мегаполисе.

«Это для города очень важно, — отметил глава города Евгений Тефтелев. — Для участия в программе нужно быть городом-миллионником и иметь наработки, которые у нас уже есть. Программой “Реальные дела” мы показали пример, наверху нас услышали. Станислав Иванович Мошаров серьезно пропагандирует нашу работу на высоком уровне, и это дало нам возможность принимать участия в этих программах».

Отметим, в этом году по программе «Добрые дела» было освоено 319 миллионов рублей. По информации замглавы города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, было отремонтировано 520 дорог и внутриквартальных проездов, на это потратили самую большую часть выделенных денег — 135 миллионов рублей. Также было снесено 95 свалок, произведен ремонт 110 дворов (23 миллиона рублей). Снос и обрезка старых деревьев обошлись в 13,5 миллиона.

Экономия в результате отыгранных конкурсов составила 3,5 млн. Всего из 4 573 объектов, включенных в план по ремонту и благоустройству, было выполнено 93%.

Как отметил Станислав Мошаров, наказы для чиновников поступали «снизу», от самих жителей дворов. Через районных депутатов горожане получили возможность формировать план по благоустройству. Это только начало работы — уверены власти. «Будут выработаны стандарты для каждой улиц и каждого двора — эта работа уже идет на федеральном уровне, — добавил глава городского парламента. — Мы видим, что улучшение городской среды востребовано жителями больших городов. Должно быть удобно жить».