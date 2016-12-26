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12:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

Почти миллион. В Приангарье посчитали туристов

То, что в уходящем году путешественники очень активно интересовались Иркутской областью, её жители могли наблюдать собственными глазами: столицу Приангарья и берега Байкала буквально «захлестнула» волна туристов.

Источник: РИА "Новости"

Их было так много, что чиновники вывели пока только предварительную цифру — «почти миллион», уточняя, что в следующем году желающих насладиться видами священной «жемчужины», скорее всего, окажется ещё больше. Корреспондент «АиФ в ВС» собрал итоги жаркого турсезона в цифрах и фактах.

Подзадержались.

Если раньше туристы предпочитали отдыхать на Байкале лишь летом и массово уезжали по домам к осени, то с этого года путешественники в регионе стали задерживать до середины октября, а некоторые и вовсе приезжают зимой, чтобы увидеть озеро в самом сказочном снежном облаченье, расписанном узором трещин. Как итог, многие турбазы и гостиницы у священной «жемчужины», которые раньше работали только в горячий сезон, стали открываться и для зимних путешественников.

Однако до сих пор соотношение числа туристов зимой и летом далеко от идеала. Туроператоры считают: чтобы гости интересовались Байкалом и окрестностями круглый год, в Приангарье должно проходить как можно больше фестивалей, праздников, ярмарок. Их число уже растёт — если в 2016 году в событийном календаре Иркутской области насчитывалось 66 мероприятий (среди них — «Зимниада», Байкальский фестиваль клубники «Виктория», конкурс деревянных скульптур «Лукоморье»), то в 2017 их количество перевалит за 80.

По дороге на Байкал.

В этом году заметили ещё одну положительную тенденцию: если раньше путешественники в основном «кучковались» вокруг Байкала, то сейчас всё больше гостей отправляются «вглубь» области. Притом иногда едут в прямом смысле в глубинку. К примеру, в этом году популярным направлением стала Тофалария — сибирская «Швейцария» с потрясающей природой и самобытным народом. Этим летом в гости к тофам заглянули полсотни путешественников. Как говорят в агентстве по туризму, для Тофаларии это довольно много, учитывая, что добраться до неё можно только по воздуху. К тому же, гостей там принимают только на одной усадьбе, которая может вместить не более 50 человек.

Опыт туристических городов и посёлков вдохновляет и те территории области, где о путешественниках раньше вообще не думали. Так, свой туристический маршрут стали разрабатывать в Свирске, там уже прошёл первый фестиваль бетонных скульптур. Кроме того, темой туризма заинтересовались в Усольском районе, где прошла необычная выставка в сибирском стиле — гостям предлагали попробовать дары леса: грибы и ягоды, которых в этом году уродилось очень много.

Подумывают о развитии туризма и в Братске. Местное водохранилище (хоть на нём пока нет ни одного санкционированного пляжа) считается вполне перспективным местом для приёма гостей. Также серверная столица региона может стать одной из промежуточных точек «Ангарского треугольника» — нового маршрута из Иркутска до Северобайкальска.

Кстати, туризм расширяется не только «вглубь», но и «вширь». В этом году Иркутская область заключила соглашения с близлежащими соседями: Красноярским краем, Бурятией и Забайкальем, чтобы выработать единый бренд Байкала и дружно продвигать его на рынке.

Комментарий.

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области:

— Безусловно, мы видим приток гостей из Китая, и этому есть несколько причин: в Поднебесной не самое лучшее экологическое состояние, поэтому они стараются для путешествий выбирать максимально природные, нетронутые места, а Байкал — несомненно, самая «чистая» достопримечательность из всех приграничных территорий. К тому же, приезжать к нам выгодно экономически: играет роль разница курсов юаня и рубля. Немаловажна и любовь китайцев к российским товарам, которые они считают экологически чистыми. Этим можно объяснить бум в сфере торговли.

Конечно, рост турпотока связан и с тем, что путешественники со всего мира всё больше узнают о нашем регионе. В этом году мы сделали видеоролик о возможностях туризма на Байкале на русском и английском языках и подали его на конкурс «Диво России». К нам постоянно поступают запросы от иностранных телекомпаний, они интересуются туризмом на Байкале и просят оказать содействие в съёмках. Полтора месяца назад, к примеру, приезжали представители национального корейского телевидения. Они ездили в Листвянку, в Тальцы. Удивительно, но их заинтересовал не только Байкал, но и иркутские трамваи — они расценивают их как один из брендов города.

Я думаю, что в 2017 году число гостей в Иркутской области только вырастет. Один из ключевых мировых трендов сейчас — экологический туризм, и в Приангарье за этим точно стоит поехать.

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