Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья сдали в Хабаровском крае
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Общая стоимость работ составила почти 123 млн рублей. Из регионального бюджета было выделено 30 млн, из местного — около 22 млн. 71 млн рублей направил на эти цели Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Сейчас в городе строятся еще шесть таких домов. Их сдача запланирована на август 2017 года.
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В Хабаровском крае уже сданы 32 дома для переселенцев из аварийного жилья. В них переехали две тысячи человек, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на