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12:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья сдали в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре сдали дом для переселенцев из аварийного жилья. Квартиры в нем получат 142 человека.

Общая стоимость работ составила почти 123 млн рублей. Из регионального бюджета было выделено 30 млн, из местного — около 22 млн. 71 млн рублей направил на эти цели Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Сейчас в городе строятся еще шесть таких домов. Их сдача запланирована на август 2017 года.

«Строительство в Николаевске-на-Амуре позволит ликвидировать более 60 аварийных бараков. На жилье смогут рассчитывать свыше 300 граждан», — рассказал замминистра ЖКХ края Эдуард Бурдинский.

В Хабаровском крае уже сданы 32 дома для переселенцев из аварийного жилья. В них переехали две тысячи человек, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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