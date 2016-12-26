Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья сдали в Хабаровском крае

Общая стоимость работ составила почти 123 млн рублей. Из регионального бюджета было выделено 30 млн, из местного — около 22 млн. 71 млн рублей направил на эти цели Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Сейчас в городе строятся еще шесть таких домов. Их сдача запланирована на август 2017 года.

«Строительство в Николаевске-на-Амуре позволит ликвидировать более 60 аварийных бараков. На жилье смогут рассчитывать свыше 300 граждан», — рассказал замминистра ЖКХ края Эдуард Бурдинский.