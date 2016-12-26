Крымская желдорога в 2016 году увеличила грузоперевозки на 20%

«Нам удалось достичь увеличения объема перевозок внутри республики (Крым — ИФ) на 25%, на экспорт через порты республики — на 56% и в адрес других регионов Российской Федерации — на 20%. В целом, если говорить в абсолютном значении, то дорогой погружено 1,9 млн тонн грузов, принято на дорогу — более 2 млн тонн грузов, и, благодаря базовым и допуслугам, которые мы оказали, мы заработали дополнительно 320 млн рублей», — приведены слова начальника центра транспортного обслуживания КЖД Фарида Зайнулина в видеоматериалах на сайте предприятия.

Крымская железная дорога в декабре 2015 года передана в собственность России распоряжением главы правительства РФ и отнесена к ведению Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). В январе 2016 года преобразована во ФГУП «Крымская железная дорога».