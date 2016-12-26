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11:51 (мск), источник: УНИАН

Журналисты раскрыли затраты на роскошный новогодний корпоратив фискалов

Новогодний корпоратив для около 1 тысячи сотрудников Государственной фискальной службы города Киева проходил в отдельном павильоне на территории ВДНХ и обошелся минимум в 1 миллион гривень.

Источник: УНИАН

В распоряжении ГФС был отдельный павильон № 7 на территории национального комплекса «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ), вход в который позволяли по спискам, говорится в программе «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Аренда такого павильона стоит около 50 тысяч гривень в сутки, еще 25 тысяч гривень — дополнительные арендные средства за время, необходимые для декора помещения.

Для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D-шоу «Вартові мрій». Стоимость билетов на мероприятие от 200 до 2000 гривень за посетителя в новогодний сезон, и 200−1000 гривен с 6 января. Для расчета использовалась средняя стоимость билета в полтысячи гривен.

Развлекал фискалов народный артист Украины Александр Пономарев. Выступление Пономарева на корпоративном мероприятии участники шоу-рынка оценивают примерно в 6−7 тысяч долларов. Питание проводили силами кейтеринга. Минимальный заказ такого обслуживания от 150 грн на одного человека. Итак, угощение стоило минимум 150 тысяч гривень.

Общая стоимость мероприятия составляет около одного миллиона гривен. Подобную цифру подтвердили программе и источники в ГФС. По словам сотрудника службы, около 10% стоимости мероприятия покрыли посетители, остальные — профсоюзные органы ГФС.

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