Крым сохранил положительную динамику развития по итогам года

Ранее Демидов сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря. В следующем году он планирует работать в правительстве Севастополя в должности начальника департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

«Сегодня Крым — динамично развивающийся регион Российской Федерации, который демонстрирует существенный рост в основных секторах экономики. Эта динамика сохранится и по итогам года», — сказал Демидов.

По его словам, объем выполненных работ предприятиями строительной отрасли увеличился на 43,8%. Промышленное производство возросло на 6,2%. «Сегодня стали заполняться пустующие ниши в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях, в которых мы видим существенный приток инвестиций», — подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, одной из весомых причин роста экономика является серьезная государственная поддержка в сфере сельского хозяйства, промышленности, развития предпринимательства.

«Несмотря на объективные ограничения, которые сегодня есть в Крыму (такие, как санкции, инфраструктурные ограничения), наблюдается рост инвестиционной активности крупных и средних организаций», — подчеркнул министр.