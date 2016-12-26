Особняк представительства Челябинской области в Москве вновь выставлен на торги

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из официальных материалов Фонда имущества Челябинской области, открытый аукцион назначен на второе февраля 2017 года. Назначенный на 15 сентября 2016 года аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок и был перенесен на 13 октября, но продать недвижимость вновь не удалось.

Инвесторов не заинтересовал расположенный в Тимирязевском районе Москвы элитный особняк площадью 765,7 квадратного метра с тремя этажами, мансардой и подвалом, четырьмя отдельными кабинетами для ведения деловых встреч и совещаний, подземным гаражом, бассейном, огороженной и охраняемой территорией. При этом стартовая цена лота составляла всего 243,901 миллиона рублей.

По своему прямому назначению здание южноуральского представительства в Москве изначально не использовалось, так как расположено в неудобном месте — за третьим транспортным кольцом, вдали от центра. Сейчас под постоянное представительство Челябинской области в столице арендуются более удобные помещения поближе к Кремлю на Славянской площади, за аренду 230 квадратных метров офисов область платит по девять миллионов рублей в год, продолжая нести также многомиллионные расходы по охране и содержание неиспользуемого особняка. Предпринимаемые с осени 2014 года попытки сдать в аренду неиспользуемое здание успеха не имели. Арендаторов не нашлось даже при смехотворной цене аренды — 31 рубль за квадратный метр в месяц. По оценке столичных риэлторов, челябинская недвижимость потому не пользуется спросом, что продается без земельного участка, который находится в собственности Москвы.