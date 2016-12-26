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12:31 (мск), источник: Zakon.kz

МНЭ РК: Ипотека подешевеет на 30% в рамках «Нұрлы жер»

Вице-министр национальной экономики РК Айдар Арифханов на заседании в Мажилисе Парламента РК напомнил о ключевых моментах, заложенных в программе «Нұрлы жер» по обеспечению казахстанцев жильем, а также привел примеры по сумме ежемесячных выплат в рамках жилищных займов по данной программе, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«По поручению Главы государства нами была разработана программа “Нұрлы жер”. Приоритетными направлениями программы является: во-первых, это поддержка ипотечного кредитования через субсидирование ипотечных займов; во-вторых, это стимулирование частных застройщиков путем покрытия части вознаграждения займов для строительных компаний; в-третьих, увеличение объемов строительства кредитного жилья по принципу револьверности для вкладчиков Жилстройсбербанка и очередников акиматов. В — четвертых, создание регионального фонда арендного жилья без выкупа для наиболее социально-уязвимых слоев населения. Последнее направление, это развитие индивидуально-жилищного строительства путем подведения необходимой инфраструктуры», — указал он.

По его словам, в целях оживления рынка ипотечного кредитования предусматривается стимулирование спроса у населения через субсидирование государством части процентной ставки ипотеки, выдаваемой гражданам банками второго уровня на покупку первичного жилья.

«Предполагается субсидировать ставки вознаграждения банков не выше 17% годовых в течении 10 лет. Для снижения конечного заемщика ипотеки до 10% государством будет обеспечена покрытие до 7% стоимости вознаграждения», — перечислил представитель МНЭ РК.

На эти цели, как отметил А. Арифханов, сегодня в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 10 млрд тенге, что позволит выдать льготные ипотечные кредиты на сумму до 120 млрд. тенге.

«Это обеспечит выдачу порядка 8 тысяч ипотечных займов с низкими процентными — порядка 560 тысяч кв.м. жилья. Данная мера позволит увеличить объем ипотеки на 18% с прогнозным объемом текущего года, который составляет 45 млрд тенге», — уточнил вице-министр.

«Для эффективного использования средств по субсидиям будет установлена пороговая сумма кредитования населения в городах Астана и Алматы до 20 млн тенге, в регионах до 15 млн тенге сроком до 15 лет. На этих условиях средний ежемесячный платеж по кредиту в городах Астана и Алматы — 158 тысяч тенге и в регионах 116 тысяч тенге, то есть снижение составит 30%», — добавил спикер.

В заключение он указал, что расчеты были произведены, исходя из средней площади приобретаемого жилья — это 70 квадратных метров.

«Стоимость такой квартиры на данный момент в городах Астана и Алматы составляет в среднем порядка 300 тысяч тенге (за кв. метр — прим.) и в регионах — 220 тысяч тенге», — завершил А. Арифханов.

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