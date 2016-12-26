В Прикамье наградили лучшие предприятия региона

Цель конкурса — содействие повышению уровня и качества жизни населения России. Конкурс призван активизировать консолидацию научного, инженерного, производственного потенциала, а также мотивировать предприятия на решение актуальных задач по повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, импортозамещения и наполнения внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.



Предприятия Пермского края принимают участие в программе с момента ее создания, начиная с 1998 года, при этом количество участников постоянно увеличивается. За 19 лет существования конкурса на федеральном этапе свыше 600 предприятий Прикамья представили 1015 наименований товаров и услуг. За достигнутые успехи около 300 видов продукции предприятий нашего региона удостоены звания лауреатов, кроме того, жидкостный ракетный двигатель РД-275 производства «Протон-ПМ» в 2007 году удостоен высшей награды премии — «Гордость Отечества».



Решением региональной комиссии по качеству в 2016 году на федеральный этап выдвинуто 45 товаров и услуг от 27 предприятия Пермского края. Статус «Новинка года» присужден 20 видам продукции и услуг.



Обращаясь к победителям конкурса, заместитель председателя Правительства Пермского края, министр промышленности, предпринимательства и торговли, председатель региональной комиссии по качеству Алексей Чибисов поблагодарил руководство и трудовые коллективы предприятий за то, что в непростое время они нашли возможность представить наш регион на самом высоком уровне. «Все победители и участники конкурса — гордость Пермского края», — заявил Алексей Чибисов.



Почетными знаками «За достижение в области качества» были награждены 3 предприятий, кроме того, товары и услуги от прикамских производителей были отмечены дипломами лауреатов в номинациях «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для населения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения», «Продовольственные товары». В числе победителей в этом году оказались: ООО «Нытва», ПНППК, ПЗСП, Сибур-Химпром, Суксунский оптико-механический завод, Метафракс, ООО «Эрис», агрофирма «Мясо», Пермский мукомольный завод и многие другие.



Отметим, в 2016 году на Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» представлены 35 тысяч товаров от 10 тысяч производителей из 84 регионов страны.