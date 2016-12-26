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12:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

402 шахтера «Кингкоула» получили выплаты долгов по зарплате

На погашение долгов перед горняками направят до 50 млн рублей.

Источник: Reuters

402 работника обанкротившейся группы компаний «Кингкоул» в Ростовской области получили на 23 декабря выплаты задолженности по зарплате, сообщается на сайте правительства региона.

«ОАО «Региональная корпорация развития» продолжает погашать задолженность по заработной плате работникам группы компаний ООО «Кингкоул». В пятницу, 23 декабря, были выплачены долги 200 работникам «УК «Алмазная» на сумму около 2,9 млн рублей за июнь 2015 года. Всего с 21 по 23 декабря произведено 402 выплаты на сумму 5,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

По информации областных властей, долги перед горняками погашаются по спискам, предоставленным в октябре 2016 года конкурсными управляющими и согласованными специалистами министерства труда области.

Предусмотрены выплаты работникам трех угольных предприятий: ОАО «УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит» и ЗАО «Ростовгормаш». Планируется, что общая сумма выплат составит 50 млн рублей.

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