402 шахтера «Кингкоула» получили выплаты долгов по зарплате
На погашение долгов перед горняками направят до 50 млн рублей.
На погашение долгов перед горняками направят до 50 млн рублей.
402 работника обанкротившейся группы компаний «Кингкоул» в Ростовской области получили на 23 декабря выплаты задолженности по зарплате, сообщается на сайте правительства региона.
«ОАО «Региональная корпорация развития» продолжает погашать задолженность по заработной плате работникам группы компаний ООО «Кингкоул». В пятницу, 23 декабря, были выплачены долги 200 работникам «УК «Алмазная» на сумму около 2,9 млн рублей за июнь 2015 года. Всего с 21 по 23 декабря произведено 402 выплаты на сумму 5,4 млн рублей», — говорится в сообщении.
По информации областных властей, долги перед горняками погашаются по спискам, предоставленным в октябре 2016 года конкурсными управляющими и согласованными специалистами министерства труда области.
Предусмотрены выплаты работникам трех угольных предприятий: ОАО «УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит» и ЗАО «Ростовгормаш». Планируется, что общая сумма выплат составит 50 млн рублей.