402 шахтера «Кингкоула» получили выплаты долгов по зарплате

402 работника обанкротившейся группы компаний «Кингкоул» в Ростовской области получили на 23 декабря выплаты задолженности по зарплате, сообщается на сайте правительства региона.

«ОАО «Региональная корпорация развития» продолжает погашать задолженность по заработной плате работникам группы компаний ООО «Кингкоул». В пятницу, 23 декабря, были выплачены долги 200 работникам «УК «Алмазная» на сумму около 2,9 млн рублей за июнь 2015 года. Всего с 21 по 23 декабря произведено 402 выплаты на сумму 5,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

По информации областных властей, долги перед горняками погашаются по спискам, предоставленным в октябре 2016 года конкурсными управляющими и согласованными специалистами министерства труда области.

Предусмотрены выплаты работникам трех угольных предприятий: ОАО «УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит» и ЗАО «Ростовгормаш». Планируется, что общая сумма выплат составит 50 млн рублей.