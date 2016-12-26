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12:48 (мск), источник: ТАСС

Власти Севастополя потратят 59 млн рублей на оптимизацию водоснабжения города

Финансирование всех работ по этому проекту осуществляется из федерального бюджета, заявил Владимир Базаров.

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Правительство Севастополя потратит 59 млн рублей на поиск оптимального решения по переброске воды из крымской реки Коккозка в Соколининское водохранилище, что позволит улучшить ситуацию с водоснабжением города. В понедельник на заседании правительства было принято решение о заключении контракта на технико-экономическое обоснование этого проекта.

«Мы приняли решение о выделении 14 млн из резервного фонда правительства Севастополя на оплату аванса акционерному обществу “Объединенная градостроительная корпорация” на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) для улучшения водообеспечения Севастополя. Это касается выполнения федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, где предусмотрена переброска воды из реки Коккозка в Соколининское водохранилище», — сказал на заседании правительства и.о. директора Департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, уточнив, что общая стоимость ТЭО составит 59 млн рублей.

В свою очередь заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров отметил, что финансирование всех работ по этому проекту осуществляется из федерального бюджета, поэтому нынешний авансовый платеж будет компенсирован.

Как сообщил Чибисов, проведение ТЭО вызвано необходимостью поиска оптимального решения для реализации этого проекта. Кроме того, он подчеркнул, что ТЭО — это примерно 45% стоимости всего проектирования, следовательно, после его проведения проектно-изыскательские работы обойдутся значительно дешевле.

Ранее ТАСС сообщил, что решить проблему дефицита воды в Севастополе, в частности, планируется за счет переброски вод крымской реки Коккозка, что позволит увеличить объем расхода воды через Соколинское водохранилище на 15 млн кубометров в год и снимет проблему нехватки воды в Севастополе даже в засушливые периоды. Финансирование работ в сумме 1,7 млрд рублей осуществляется в рамках ФЦП по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Этим летом власти Севастополя сообщили о том, что проектирование объекта планируется завершить до конца 2016 года, однако на сегодняшнем заседании было заявлено, что проектирование пока не ведется.

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