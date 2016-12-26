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12:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Росреестр Башкирии: оформить право собственности можно успеть за пару дней до Нового года

Жители Башкирии могут успеть оформить право собственности на недвижимость до нового года в электронном виде — через Центры консультирования по сдаче документов на регистрацию прав на недвижимость.

Это займет 1−2 рабочих дня.

Управление Росреестра по Республике Башкортостан напоминает, что на территории Башкирии по основным сделкам, поданным на государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним через офисы приема многофункционального центра (МФЦ «Мои документы»), сроки регистрации составляют 7−8 рабочих дней.

Сюда по федеральному законодательству добавляются дополнительные сроки на курьерскую доставку документов из МФЦ в Росреестр и обратно (еще 4 рабочих дня).

Таким образом, по делам правоустанавливающих документов, поданным гражданами на текущей неделе через МФЦ, регистрация права собственности и выдача готовых документов будет производиться только после нового года.

Заявителей, которым необходимо срочно зарегистрировать право на недвижимость до нового года, могут подать документы через Центры консультирования по сдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде.

При обращении в данные Центры жители республики смогут оформить право собственности и получить готовые документы в течение 1−2 рабочих дней.

Адрес: Уфа, улица Ленина, 70 и улица 50 лет СССР, 30/5, зал № 2.

В данных центрах специалисты помогут заявителям перевести все документы в электронный вид и заверить их необходимыми электронно-цифровыми подписями (ЭЦП), генерируемыми прямо в процессе сдачи документов. Готовые же документы, заверенные ЭЦП регистратора, проводившего сделку, поступят заявителю в электронном виде на указанный им адрес электронной почты, так что заявителю второй раз приходить не придется.

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