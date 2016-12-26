В помощь клиентам Татфондбанка Татарстан даст 1 млрд рублей

Госсовет Татарстана рассмотрел 26 декабря на финальном в 2016 году заседании ситуацию в Татфондбанке.

«Выплаты клиентам ТФБ уже начались. Сегодня уже и физлица, и индивидуальные предприниматели, и фермеры могут получить суммы до 1,4 млн рублей, — доложил министр экономики РТ Артем Здунов, глава межведомственной рабочей группы, созданной для урегулирования проблемных вопросов предпринимателей-клиентов Татфондбанка. — Вместе с тем есть проблемные вопросы: предприниматели не смогли оплатить за товары и услуги, не смогли оплатить вовремя налоги. На эти неотложные нужды — такие, как выплата зарплаты, оплата налогов, по поручению президента РТ принято решение, что будет выдан 1 млрд рублей — на дофинансирование Фонда поддержки предпринимательства. Предприниматели смогут получить средства на неотложные нужды. В упрощенном порядке мы будем предоставлять микрозаймы этой категории предпринимателей, чтобы вопросы неотложных нужд закрыть до Нового года. Поскольку есть вопросы более крупного характера, когда требуется рефинансирование действующих кредитов, пополнение оборотных средств, в нашу межведомственную группу вошли три банка: Ак Барс банк, Сбербанк и ВТБ 24. У них есть установленные лимиты по поддержке предпринимателей. Ими тоже приняты программы по рефинансированию в упрощенном режиме. Эта работа, которая бы невозможна без поручительства Гарантийного фонда РТ, (потому что залоговой массы предпринимателей сейчас не хватает), будет проведена в ближайшие месяцы».

Президент Татарстана назвал ситуацию в ТФБ очень непростой. «Пострадали и физлица, и предприниматели, и крупные предприятия, — отметил Рустам Минниханов. — Мы надеемся и ждем, что ЦБ сумеет найти санатора. Просто сложно сразу найти санатора для банка такого уровня.