Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
5 психических болезней из русских сказок
Песков ответил на призыв наказать журналистку за слова о Ту-154
Пермская пятиклассница стала лучшим юным поваром страны
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Трамп сделал заявление после получения письма от Путина
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
15:32 (мск), источник: АиФ Казань

В помощь клиентам Татфондбанка Татарстан даст 1 млрд рублей

Для решения неотложных нужд предпринимателей-клиентов Татфондбанка по решению президента РТ направят 1 млрд рублей — на дофинансирование Фонда поддержки предпринимательства.

Источник: Аргументы и факты

Госсовет Татарстана рассмотрел 26 декабря на финальном в 2016 году заседании ситуацию в Татфондбанке.

«Выплаты клиентам ТФБ уже начались. Сегодня уже и физлица, и индивидуальные предприниматели, и фермеры могут получить суммы до 1,4 млн рублей, — доложил министр экономики РТ Артем Здунов, глава межведомственной рабочей группы, созданной для урегулирования проблемных вопросов предпринимателей-клиентов Татфондбанка. — Вместе с тем есть проблемные вопросы: предприниматели не смогли оплатить за товары и услуги, не смогли оплатить вовремя налоги. На эти неотложные нужды — такие, как выплата зарплаты, оплата налогов, по поручению президента РТ принято решение, что будет выдан 1 млрд рублей — на дофинансирование Фонда поддержки предпринимательства. Предприниматели смогут получить средства на неотложные нужды. В упрощенном порядке мы будем предоставлять микрозаймы этой категории предпринимателей, чтобы вопросы неотложных нужд закрыть до Нового года. Поскольку есть вопросы более крупного характера, когда требуется рефинансирование действующих кредитов, пополнение оборотных средств, в нашу межведомственную группу вошли три банка: Ак Барс банк, Сбербанк и ВТБ 24. У них есть установленные лимиты по поддержке предпринимателей. Ими тоже приняты программы по рефинансированию в упрощенном режиме. Эта работа, которая бы невозможна без поручительства Гарантийного фонда РТ, (потому что залоговой массы предпринимателей сейчас не хватает), будет проведена в ближайшие месяцы».

Президент Татарстана назвал ситуацию в ТФБ очень непростой. «Пострадали и физлица, и предприниматели, и крупные предприятия, — отметил Рустам Минниханов. — Мы надеемся и ждем, что ЦБ сумеет найти санатора. Просто сложно сразу найти санатора для банка такого уровня.

Что же касается разговоров про состояние Ак барс банка, то заявляю, что это уполномоченный банк, у него достаточно финансовой ликвидности. Для него нет никаких угроз. Президент Татарстана пообещал, что проекты тех предпринимателей-клиентов ТФБ, которые наиболее пострадали, будут в 2017 году включены во все республиканские программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как есть-пить за новогодним столом, чтобы не навредить организму? - эксперты
ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154
Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Оправдательный приговор «приморским партизанам» отменен
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Актеры сериалов, из-за которых невозможно оторваться от экрана Забудьте Хью Лори и Дэвида Духовны — на смену ветеранам пришли новые секс-символы. Встречайте актеров последних лет, ради которых мы готовы смотреть серию за серией
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Сочи станет китайским курортом
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь