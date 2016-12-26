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15:27 (мск), источник: Newslab.ru

Участок с бараками в центре Красноярска отдадут под застройку

В центре Красноярска, на улицах Лебедевой и Коммунистическая, решено снести шесть аварийных бараков и отдать участок под новое строительство.

Квартал в границах улиц Перенсона и Вейнбаума вошел в программу по развитию застроенных территорий. Это предполагает, что участок будет выставлен на торги, а взявший его в аренду застройщик в обмен на право вести здесь строительство обязан будет расселить жителей ветхих домов.

Напомним, развитие застроенных территорий (РЗТ) — одно из направлений работы администрации, позволяющее решать вопрос переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. С 2014 года муниципалитет ведет работу по привлечению частных инвесторов к реновации застроенных территорий, переселению красноярских семей из ветхих домов.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте мэрии, сносу подлежат дома по ул. Лебедевой, 48/2 и 50, и Коммунистическая, 29, 31, 33 и 35. Добавим, что рядом с этими бараками уже высится 17-этажный жилой дом.

Комментарии
1
Понятно
Если сносят 2-х этажное здание, то и стройте на этом месте 2-х этажное здание, а перенаселять, уже перенаселенный центр не надо, своей тесной застройкой высотками. испортили весь город
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