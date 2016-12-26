Проект нового Дома спорта на Богданке показали в мэрии

— Мэрия планирует заключить инвестиционный договор с компанией «Альфа Капитал», а участок под новым Домом спорта должен быть отмежеван под муниципальную землю, и Дом спорта будет принадлежать муниципалитету, — уточнил корреспонденту VN.ru депутат горсовета Дмитрий Прибаловец.

Проект нового Дома спорта на ул. Богдана Хмельницкого, который планируют построить на месте недавно снесенного, был представлен компанией-застройщиком, владельцем этой территории — ЗАО «СД Альфа Капитал» и ОАО «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания».

По данным пресс-службы мэрии, «муниципалитет, выстраивая диалог с застройщиком, получил возможность сохранить спортивный объект при дальнейшей реновации площадки, примыкающей к ул. Богдана Хмельницкого. Будет заключен договор долевого участия. Независимо от того, кто будет заниматься реализацией этого проекта, обязательства по строительству спортивного объекта будут неизменны». Об этом сообщил заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

Об основных параметрах будущего спортивного комплекса во время заседания президиума архитектурно-строительного совета мэрии рассказал исполнительный директор ОАО «СИАСК» Михаил Ельский. На первом этаже нового Дома спорта откроют зал 24 на16 метров (с высотой 8 метров) для занятий и соревнований по гимнастике, акробатике и спортивным единоборствам, инвентарные помещения, медпункт, душевые, раздевалки. На втором этаже разместятся тренерские и административные помещения, а на третьем — технический комплекс, необходимый для эксплуатации здания. В цоколе будут еще два зала — 12 на 16 метров и 12 на18 метров (с высотой четыре метра) для общефизической подготовки и ритмической гимнастики, а также раздевалки, душевые и инвентарные помещения.

— Техническое задание на сооружение этого объекта составлял наш департамент, — цитирует пресс-служба начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анну Терешкову. — В представленном варианте все наши требования соблюдены. В Новосибирске крайне не хватает залов с высотой потолка восемь и более метров. А здесь можно организовать полноценные занятия для художественной гимнастики и единоборств. Хотелось бы здесь разместить еще и каратистов. А в цокольном этаже учреждение «Спортивный город» может заниматься с жителями близлежащих микрорайонов.

Представленный проект вызвал неоднозначную реакцию:

«Фасад выполнен, не как планировалось ранее из убогих современных материалов, а с попыткой повторить бывший фасад Дома спорта», пишет на своей странице «ВКонтакте» Дмитрий Прибаловец. — Высота домов в первой линии снижена до 11 этажей, во второй — до 20 (планировалось ранее 17 и 27). Удалось добиться уменьшения количества квартир в проекте почти на треть — с тысячи с лишним до 720. Первая линия домов отодвинута от проезжей части на 50 метров (ранее — 17 метров), чтобы сохранить прогулочную зону с новым фонтаном. На мой вопрос о транспортной доступности этого проекта никто ответить не смог.

«На территории происходят процессы дегенерации, — сообщает на своей странице в “Фейсбук” директор Сибирского Центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко. — На картинке “было-стало” ясно видно, что застраиваемый участок лишается общественного пространства, общественно-культурной функции (снесен клуб “Отдых”) и остается практически без рекреации. Жилой район “Богданка”, лишившись значительной части социально-значимой инфраструктуры, получает дополнительную нагрузку на оставшуюся — детсады, школы, поликлиники — в количестве 2,5 тыс. живых душ. Транспортная ситуация лучше также не станет, но здесь нужно понимать, что основные проблемы на Богдана Хмельницкого создают жители Родников-Снегирей. И все это делает совершенно неуместной уверенность чиновников и застройщика в том, что предполагаемого строительства спортивного объекта будет достаточно для компенсации причиненного ущерба».

Впрочем, пока что речь идет о первых предпроектных предложениях.