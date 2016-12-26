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14:03 (мск), источник: Интерфакс

В Анталье признали 2016 год худшим для туристической отрасли за 12 лет

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Около 6 млн туристов приехало в Анталью (Турция) в 2016 году, это худшие результаты по турпотоку за последние 12 лет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные городского совета по туризму.

Источник: РИА "Новости"
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Число приехавших в Анталью иностранных туристов снизилось по сравнению с 2015 годом на 46%, причем такие показатели соответствуют уровню 2004 года. Начиная с 2005 года турпоток на курорт постоянно рос, впервые превысив рубеж в 10 млн туристов в 2011 году. Во многом благодаря российскому рынку Анталья в 2014 году поставила рекорд, приняв 12 млн иностранных гостей, уточнили в АТОР.

При этом из России в 2016 году приехало 500 тыс. туристов (на 85% меньше, чем в прошлом году), из Германии — 1,9 млн (-35%), из Великобритании — 331 тыс. (-24%).

Согласно прогнозам, в 2017 году Анталья ожидает порядка 7,5 млн иностранных туристов, или на треть больше, чем в этом году.

«Драйвером роста турпотока в Анталье в следующем сезоне называют увеличение числа туристов из РФ и СНГ: до 3,5 млн человек (+183% к уровню 2016 года). Второй по величине рынок — Германия — как ожидается, продолжит свое снижение (-10% к уровню 2016 года)», — отмечается в сообщении.

Комментарии
1
Анна Тетерина
Думаю, после убийства российского посла, показатели продолжат падать...
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