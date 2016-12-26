В Анталье признали 2016 год худшим для туристической отрасли за 12 лет

Число приехавших в Анталью иностранных туристов снизилось по сравнению с 2015 годом на 46%, причем такие показатели соответствуют уровню 2004 года. Начиная с 2005 года турпоток на курорт постоянно рос, впервые превысив рубеж в 10 млн туристов в 2011 году. Во многом благодаря российскому рынку Анталья в 2014 году поставила рекорд, приняв 12 млн иностранных гостей, уточнили в АТОР.

При этом из России в 2016 году приехало 500 тыс. туристов (на 85% меньше, чем в прошлом году), из Германии — 1,9 млн (-35%), из Великобритании — 331 тыс. (-24%).