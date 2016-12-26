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18:08 (мск), источник: Интерфакс

На месте Ховринской больницы в Москве построят жилые дома

Известное здание-долгострой снесут за счет города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Ховринскую больницу, известное здание-долгострой, снесут, а на ее месте будет построено жилье для нужд города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в понедельник.

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял принципиальное решение о сносе за счет средств городского бюджета недостроенного здания Ховринской больницы. На месте долгостроя предполагается возвести жилье для нужд города», — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в настоящее время прорабатываются сроки сноса здания больницы и объемы будущей застройки.

Ранее предполагалось возложить затраты по сносу этого объекта на инвестора, которому потом передавалась бы площадка бывшей больницы под застройку. Однако инвесторы не проявили интерес к этому проекту. Летом этого года Хуснуллин, отмечал, что здание больницы сильно пострадало за годы «простоя». «Здание много лет простояло под дождем, снегом и солнцем. Его состояние сегодня таково, что снос неизбежен», — сказал Хуснуллин.

Ховринская больница — советский долгострой, который имеет репутацию одного из самых «нехороших» мест в Москве. Больницу начали строить в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту — она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище «Амбрелла» за свою форму, похожую на знак биологической опасности). Потом почти готовый объект бросили, один край здания начал оседать и подтапливаться — сейчас первый этаж находится ниже поверхности. После остановки строительства объект облюбовали «сталкеры» и другие экстремальные «туристы», которые тут нередко погибали.

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