ЦБ выпускает 500 тыс. серебряных монет в честь Георгия Победоносца

Источник: ЦБ РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение 500 тыс. инвестиционных серебряных монет номиналом 3 руб. с изображением Георгия Победоносца. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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Монета изготовлена из драгоценного металла 999-й пробы, масса драгоценного металла в монете составляет 31,1 грамм. Кроме того, в серии «Выдающиеся личности России» ЦБ выпускает памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные 100-летию со дня рождения музыканта Э. Г. Гилельса и 130-летию со дня рождения поэта Г. М. Тукая тиражом 2 тыс. и 3 тыс. штук соответственно.

Также Банк России выпускает обычную пятирублевую монету из недрагоценного металла, на оборотной стороне которой находится рельефное изображение памятника Минину и Пожарскому в Москве.