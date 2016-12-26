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14:35 (мск), источник: ТАСС

ЦБ выпускает 500 тыс. серебряных монет в честь Георгия Победоносца

Номинал монет с изображением христианского святого составит 3 рубля.

Источник: ЦБ РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение 500 тыс. инвестиционных серебряных монет номиналом 3 руб. с изображением Георгия Победоносца. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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Монета изготовлена из драгоценного металла 999-й пробы, масса драгоценного металла в монете составляет 31,1 грамм.

Кроме того, в серии «Выдающиеся личности России» ЦБ выпускает памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные 100-летию со дня рождения музыканта Э. Г. Гилельса и 130-летию со дня рождения поэта Г. М. Тукая тиражом 2 тыс. и 3 тыс. штук соответственно.

Также Банк России выпускает обычную пятирублевую монету из недрагоценного металла, на оборотной стороне которой находится рельефное изображение памятника Минину и Пожарскому в Москве.

Ее тираж составит до 5 млн экземпляров.

Вдобавок к этому, ЦБ планирует выпустить памятные монеты, приуроченные к проведению Кубка конфедераций в 2017 году и к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в России.

Комментарии
6
Александр д
ой кошмар я думал доллар 5 рублей стал
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Александр Бойко
А никогда не задумывались, почему копейка так называется?
В древности на Руси на мелких серебряных монетках чеканили как святой Георгий копьём убивает змея. Эти монетки стали называть "копейниками", потом "копейками"... Так что святой Георгий появился на Российских деньгах раньше византийского орла.
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Татьяна Титова
Как-то не по-божески чеканить святого на денежке...
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