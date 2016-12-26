Hyundai в Петербурге остановил конвейер на две недели

На заводе готовятся к запуску производства нового поколения Hyundai Solaris.

Компания Hyundai с сегодняшнего дня приостановила сборку автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. На предприятии поясняют, что это связано с грядущим запуском производства нового поколения Solaris.

Остановка по этой причине продлится по 30 декабря и плавно перетечет в традиционные новогодние каникулы, на которые предприятие всегда уходит с 31 декабря. Возобновится работа завода с 8 января в обычном трехсменном режиме, сообщает Autonews.