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18:28 (мск), источник: Водитель Петербурга

Hyundai в Петербурге остановил конвейер на две недели

На заводе готовятся к запуску производства нового поколения Hyundai Solaris.

Источник: AP 2016

На заводе готовятся к запуску производства нового поколения Hyundai Solaris.

Компания Hyundai с сегодняшнего дня приостановила сборку автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. На предприятии поясняют, что это связано с грядущим запуском производства нового поколения Solaris.

Остановка по этой причине продлится по 30 декабря и плавно перетечет в традиционные новогодние каникулы, на которые предприятие всегда уходит с 31 декабря. Возобновится работа завода с 8 января в обычном трехсменном режиме, сообщает Autonews.

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