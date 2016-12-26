Гибридный автобус планируется создать в Беларуси в 2017 году

«В наших планах — опытно-конструкторская разработка гибридного автобуса к концу следующего года. Это вид транспорта, который соединяет и автобус, и троллейбус. В него встроен накопитель, который решает проблему экономии энергии при торможении, при движении под уклон. Он позволяет без подзарядки двигаться на сотни километров», — отметил Владимир Семашко.

Сегодня в Минске состоялся пробный выезд в город первого электробуса «Белкоммунмаш». Запас его хода составляет 12 км. Зарядка будет производиться на конечных остановках в течение 5−7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках. Пассажировместимость электробуса — 153 человека, мест для сидения — 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков и других девайсов.