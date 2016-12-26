Гибридный автобус планируется создать в Беларуси в 2017 году
26 декабря, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. Гибридный автобус планируется создать в Беларуси к концу следующего года, сообщил сегодня журналистам заместитель
26 декабря, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. Гибридный автобус планируется создать в Беларуси к концу следующего года, сообщил сегодня журналистам заместитель
«В наших планах —
Сегодня в Минске состоялся пробный выезд в город первого электробуса «Белкоммунмаш». Запас его хода составляет 12 км. Зарядка будет производиться на конечных остановках в течение 5−7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках. Пассажировместимость электробуса — 153 человека, мест для сидения — 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков и других девайсов.