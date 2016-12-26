Кому-то не повезло: в Молдове ужесточат запрет на рекламу спиртного

В частности, ведомство намерено запретить их рекламу по телевидению и радио в период с 06.00 до 22.00. Рекламировать алкоголь будет запрещено в печатных и электронных СМИ. По замыслу министерства соответствующие ролики также должны исчезнуть из кинотеатров, а печатные проспекты — из общественного транспорта.

Помимо этого, законодательные поправки, предложенные к публичному обсуждению, запрещают компаниям по продаже алкоголя устраивать акции, на которых спиртное будут раздавать бесплатно или продавать по сниженной цене.

Исключением из правила могут стать только специализированные выставки. Фактически реклама алкогольных напитков может быть разрешена только на территории, предназначенной для их продажи. Но и в этом случае будут действовать ограничения, связанные с контентом.

Как говорится в законодательных поправках, реклама алкоголя не должна создавать имидж того, что его употребление помогает достичь профессиональных, социальных и спортивных успехов, либо помогает улучшить физическую и психологическую форму. Реклама спиртных напитков не должна дискредитировать здоровый образ жизни, или говорить о положительных терапевтических свойствах алкоголя.

Минздрав объясняет необходимость данных мер катастрофической ситуацией, связанной с потреблением спиртного в Молдове. Так, каждый взрослый молдаванин ежегодно употребляет в среднем 16,8 литров чистого алкоголя.

Смертность, наступившая в результате употребления спиртных напитков, в нашей стране составляет 222 случая на тысячу жителей. Первое знакомство с алкоголем у жителей Молдовы происходит в 15 с половиной лет. По данным министерства здравоохранения, в течение жизни спиртное употребляют 85% мужчин и 72% женщин.

Как поясняют в профильном ведомстве, рекламные ограничения будут распространяться на спиртные напитки как зарубежного, так и местного производства, в том числе, и на традиционные для Молдовы.