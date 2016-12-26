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16:15 (мск), источник: ТАСС

На Урале создадут инновационные предприятия по переработке бытовых отходов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что со свердловскими промышленниками был заключен ряд экологических соглашений, всего в работе 33 таких документа.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Инновационные предприятия по переработке бытовых отходов создадут в Свердловской области в ближайшие четыре года. Об этом сообщил ТАСС глава комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания региона Сергей Никонов.

«Одним из основных направлений следующего года, который объявлен Годом экологии, станет переработка бытовых отходов. Сейчас это серьезная проблема для региона — и для крупных, и для небольших населенных пунктов, поэтому планируется создать новые инновационные предприятия. Это перспектива на ближайшие четыре года», — сказал он.

Никонов уточнил, что в 2017 году планируется создать проектно-сметную документацию по будущим предприятиям. «Мы ждем конкретных предложений на основе конкурса, уже есть потенциальные участники, которые готовы создавать такие объекты. Планируется, что всего в регионе появятся шесть- семь перерабатывающих заводов», — добавил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил журналистам, что со свердловскими промышленниками был заключен ряд экологических соглашений, всего в работе 33 таких документа. Он отметил, что для строительства полигонов по переработке твердых бытовых отходов закончено проектирование дислокации такого объекта.

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