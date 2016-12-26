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16:51 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму удалось выгнать перекупщиков с продуктовых ярмарок — Минсельхоз

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости (Крым). Властям Крыма и муниципальных образований Республики совместными усилиями удалось отстранить перекупщиков от участия в сельскохозяйственных ярмарках. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил заместитель министра сельского хозяйства РК Александр Сидоренко.

По его словам, с целью недопущения перекупщиков к участию в ярмарках была введена специальная пропускная система.

«Мы переговорили с главами районов, ввели пропускную систему. Все списки формируются в районных управлениях сельского хозяйства. Кто желает торговать, обращается в управление сельского хозяйства, делает заявку, ему выписывают пропуск, он приезжает на ярмарку и торгует. Производители очень рады, что мы ввели такую систему. Мы ушли от перекупщиков», — заверил Сидоренко.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что на сельхозярмарке в Симферополе, состоявшейся 24 декабря, было реализовано более 450 тонн продукции.

«Вся без исключения продукция, реализованная в Симферополе, выращена руками наших аграриев. Ярмарка была проведена на высоком уровне, и по количеству продукции, и по качеству, и по цене. Что касается республиканских ярмарок, их мы пока не планируем. Но ярмарки выходного дня, как мы проводили в этом году, мы обязательно будем проводить», — отметил Гоцанюк.

В целом в 2016 году, по информации Минсельхоза, в Крыму прошло около 6 тысяч различных сельскохозяйственных ярмарок, на которых реализовано порядка 19 тысяч тонн продукции.

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