Прокуратура заставила «серый дом» отремонтировать дорогу
В Екатеринбурге прокуратура заставила мэрию Екатеринбурга отремонтировать дорогу.
В Екатеринбурге прокуратура заставила мэрию Екатеринбурга отремонтировать дорогу.
Как сообщили Накануне.RU в
Не согласившись с решением суда, администрация муниципалитета обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение райсуда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.