Прокуратура заставила «серый дом» отремонтировать дорогу

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в рамках проверки надзорное ведомство выявило дефекты в виде выбоин и ям на участках дороги по улице Свердловской от дома № 50 до дома № 39 в поселке Шувакиш. Прокурор обратился с иском к администрации Екатеринбурга с требованием устранить выявленные дефекты. Суд встал на сторону надзорного ведомства: требования были удовлетворены в полном объеме, а на мэрию была возложена обязанность привести участки дороги в надлежащее состояние.

Не согласившись с решением суда, администрация муниципалитета обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение райсуда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.