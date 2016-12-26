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16:10 (мск), источник: Uralpress.ru

Суд обязал снести 11-этажный завод Юрия Карликанова

Арбитражный суд Челябинской области обязал снести незаконно построенный и эксплуатируемый завод по производству сухих строительных смесей «ЧЗССС», принадлежащий вице-спикеру Законодательного Собрания Челябинской области Юрию Карликанову.

В мае 2016 года прокуратура региона провела проверку по публикации корреспондента агентства «Урал-пресс-информ» об 11-этажном заводе, который был построен еще в 2008 году фирмой «Стройкомплект» (входит в строительный холдинг вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова, с середины 2015 года находится в стадии банкротства, введена процедура наблюдения), и с тех пор эксплуатируется, не имея разрешения на строительство и, соответственно, других документов, разрешающих работу химического производства. Кроме того, руководитель завода не платил налоги, арендную плату, избегал проверок надзорных ведомств и, тем самым, подвергал опасности своих сотрудников и окружающую среду.

Многочисленные инстанции и ведомства игнорировали жалобы на завод-призрак, который из-за отсутствия проверок со стороны контролирующих органов получил возможность нарушать технологию производства, экономить на безопасности, налогах, искажать отчетность по объемам произведенной продукции и, таким образом, реализовывать ее ниже рыночной стоимости.

Спустя несколько дней после публикации в Арбитражный суд Челябинской области поступило исковое заявление от администрации Челябинска «о сносе самовольной застройки». В ответ руководство завода выставило встречный иск — «о признании права собственности на самовольную застройку», где указало, что постройка с технической стороны безопасна, а участок, где она расположена, находится у «Стройкомплекта» на правах аренды.

В ходе судебных заседаний было установлено, что «Стройкомплект» получил в аренду участок земли под строительство завода строительных смесей без аукциона в конце октября 2009 года. Организация ранее ни разу не обращалась в администрацию города для получения документов на строительство объекта, однако, как показали результаты нескольких выездных проверок, завод действительно построен и эксплуатируется.

Уже после появления дела, 11 января 2016 года, «Стройкомплект» подал заявление о выдаче разрешения на строительство уже построенного завода. Мэрия Челябинска отказала, ссылаясь на нарушение границ отведенного участка «проектируемым» объектом.

Суд посчитал, что ответчик, эксплуатируя завод, и не предпринимая при этом никаких действий для узаконивания объекта, недобросовестно использовал предоставленные ему права. На основании этого судья обязал «Стройкомплект» за свой счет снести здание завода по производству сухих строительных смесей.

Отметим, решение суда еще не вступило в законную силу. «Стройкомплект», в свою очередь, может подать апелляцию, после чего решение суда будет приостановлено.

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