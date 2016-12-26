14 новых автомашин скорой помощи переданы в территории края

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, машины уже переданы в территории Прикамья. Напомним, распоряжение о дополнительном финансировании закупок автомобилей скорой медицинской помощи для 44 регионов России подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В этот список вошел и Пермский край.

Прикамье дополнительно получило в декабре 14 «скорых», из них 10 класса В с полным приводом и 4 — класса В с задним приводом. Поставщиками машин определены российские производители. Транспорт оснащен современным медицинским оборудованием. Новые 14 машин переданы государственным краевым учреждениям здравоохранения Березников, Лысьвы, Пермского района (3 автомобиля), Губахи, Краснокамска, Кизела, Верещагино, Нытвы, Оханска, Очера, Сивы, Чернушки.

Отметим, в августе 2016 года в правительстве России было принято решение о выделении Прикамью 13 автомобилей скорой помощи, которые уже работают в нашем регионе.