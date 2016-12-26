14 новых автомашин скорой помощи переданы в территории края
Пермский край дополнительно получил 14 автомобилей для скорой медицинской помощи.
Пермский край дополнительно получил 14 автомобилей для скорой медицинской помощи.
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Прикамье дополнительно получило в декабре 14 «скорых», из них 10 класса В с полным приводом и 4 — класса В с задним приводом. Поставщиками машин определены российские производители. Транспорт оснащен современным медицинским оборудованием. Новые 14 машин переданы государственным краевым учреждениям здравоохранения Березников, Лысьвы, Пермского района (3 автомобиля), Губахи, Краснокамска, Кизела, Верещагино, Нытвы, Оханска, Очера, Сивы, Чернушки.
Отметим, в августе 2016 года в правительстве России было принято решение о выделении Прикамью 13 автомобилей скорой помощи, которые уже работают в нашем регионе.