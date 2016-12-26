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16:20 (мск), источник: БЕЛТА

Тарифные ставки оплаты труда ученых в Беларуси планируется пересмотреть

«Будет рассмотрен вопрос тарифных ставок оплаты труда ученых. Сегодня много проблем на этом пути», — отметил Сергей Чижик.

26 декабря, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. В Беларуси планируется пересмотреть тарифные ставки оплаты труда ученых, заявил сегодня первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

«Будет рассмотрен вопрос тарифных ставок оплаты труда ученых. Сегодня много проблем на этом пути», — отметил Сергей Чижик.

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