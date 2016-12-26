Тарифные ставки оплаты труда ученых в Беларуси планируется пересмотреть
«Будет рассмотрен вопрос тарифных ставок оплаты труда ученых. Сегодня много проблем на этом пути», — отметил Сергей Чижик.
«Будет рассмотрен вопрос тарифных ставок оплаты труда ученых. Сегодня много проблем на этом пути», — отметил Сергей Чижик.
26 декабря, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. В Беларуси планируется пересмотреть тарифные ставки оплаты труда ученых, заявил сегодня первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик на
«Будет рассмотрен вопрос тарифных ставок оплаты труда ученых. Сегодня много проблем на этом пути», — отметил Сергей Чижик.