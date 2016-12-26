Воронежская область получит 324 млн рублей на лекарства в 2017 году
Деньги пойдут на медицинские изделия и питание для
Деньги пойдут на медицинские изделия и питание для
Воронежская область получит 324,1 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в 2017 году. Документ, подписанный
Деньги из федбюджета пойдут на препараты для медицинского применения по рецептам для отдельных категорий граждан, медицинские изделия и лечебное питание для
В середине декабря 2016 года правительство России увеличило субвенции на лекарства для Воронежской области до 360,9 млн рублей. Власти страны выделили дополнительные средства в связи с ростом числа граждан, имеющих право на социальную помощь.