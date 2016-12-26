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17:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область получит 324 млн рублей на лекарства в 2017 году

Деньги пойдут на медицинские изделия и питание для детей-инвалидов.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область получит 324,1 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в 2017 году. Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, появился на сайте правительства России в субботу, 24 декабря.

Деньги из федбюджета пойдут на препараты для медицинского применения по рецептам для отдельных категорий граждан, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов. Всего Минздрав распределил 31,6 млрд рублей субвенций между регионами России.

В середине декабря 2016 года правительство России увеличило субвенции на лекарства для Воронежской области до 360,9 млн рублей. Власти страны выделили дополнительные средства в связи с ростом числа граждан, имеющих право на социальную помощь.

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