Воронежская область получит 324 млн рублей на лекарства в 2017 году

Воронежская область получит 324,1 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в 2017 году. Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, появился на сайте правительства России в субботу, 24 декабря.

Деньги из федбюджета пойдут на препараты для медицинского применения по рецептам для отдельных категорий граждан, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов. Всего Минздрав распределил 31,6 млрд рублей субвенций между регионами России.

В середине декабря 2016 года правительство России увеличило субвенции на лекарства для Воронежской области до 360,9 млн рублей. Власти страны выделили дополнительные средства в связи с ростом числа граждан, имеющих право на социальную помощь.