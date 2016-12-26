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17:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пени за неуплату налога на имущество татарстанцам начислят с 1 мая 2017 года

Законопроект позволит получить отсрочку на уплату пени.

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 24-м заседании Госсовета депутаты приняли в целом законопроект «Об установлении в РТ даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года». Начисление пени начнется с 1 мая 2017 года.

Председатель Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин напомнил, что в республике с 1 января 2015 года налог на имущество физлиц зависит от кадастровой стоимости объектов налогообложения. Заплатить налог необходимо до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Пени за его несвоевременную уплату (за налоговый период 2015 года) начисляются со 2 декабря 2016 года.

По словам Л. Якунина, законопроект позволит получить отсрочку и создаст благоприятные условия для налогоплательщиков по исполнению обязанности по уплате налога.

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