Белорусские инвесторы предложили строить в Крыму подвесные дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Белорусские инвесторы предложили строить в Крыму подвесные
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Белорусские инвесторы предложили строить в Крыму подвесные
«Не так давно у нас были люди из Белоруссии, которые показали, как бороться с пробками. Они предложили поднять машины на воздух. Речь идет о столбах и специальной подвесной дороге, подобное в Белоруссии уже есть», — сказал Иоффе на
По его словам, Общественная палата одобрила данный проект.
«Теперь идет проектирование и защита этого проекта», — подчеркнул Иоффе.