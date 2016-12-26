Белорусские инвесторы предложили строить в Крыму подвесные дороги

«Не так давно у нас были люди из Белоруссии, которые показали, как бороться с пробками. Они предложили поднять машины на воздух. Речь идет о столбах и специальной подвесной дороге, подобное в Белоруссии уже есть», — сказал Иоффе на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его словам, Общественная палата одобрила данный проект.

«Теперь идет проектирование и защита этого проекта», — подчеркнул Иоффе.