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17:12 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму объяснили причину роста цен на продукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Рост цен в Крыму не связан с дефицитом продуктов питания, причина — в алчности торговцев, сообщил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Источник: РИА Новости

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил не допустить роста цен на продовольствие в республике в связи с приближающимися новогодними праздниками.

«Тут, на мой взгляд, повлиять можно только на алчность торговцев, желающих нажиться на другом человеке. К счастью, это не связано ни с дефицитом, ни с тем, что там переправа плохо работает», — сказал Иоффе на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его словам, у общественной палаты нет механизмов повлиять на ценовую политику, но потребовать исполнения закона вправе.

«Я считаю, что нужно жестко наказывать тех людей, которые необоснованно поднимают цены, особенно на продукты питания. Это обязательно нужно делать», — подчеркнул Иоффе.

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