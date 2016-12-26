Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы жителей
Шотландские ученые объяснили существование секса
СМИ узнали о результатах осмотра водолазами корпуса Ту-154
67-летняя гречанка родила себе внучку
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра
Опубликован разговор экипажа разбившегося Ту-154
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Трамп сделал заявление после получения письма от Путина
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
17:01 (мск), источник: Kaliningradnews

Калининград недобрал 6% налоговых поступлений

ИА МедиаКалибр. В Калининграде сегодня, 26 декабря 2016 года, состоялось очередное заседание горсовета депутатов.

Исполнение бюджета за 9 месяцев — в цифрах и фактах.

Депутаты утвердили исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за первые 9 месяцев 2016 года.

Уточненный план по налоговым доходам в сумме 6,1 млрд руб. выполнен на 67,4% или в сумме 4,1 млрд руб., что на 5,9% меньше, чем поступления аналогичного периода 2015 года. Кассовый план по налоговым доходам за 9 месяцев 2016 года не исполнен по налоговым платежам: налог на доходы физических лиц; единый налог на вмененный доход; единых сельскохозяйственный налог; налог на имущество физических лиц; налог на имущество организаций; земельный налог.

Как прокомментировал председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности Олег Быков, по итогам года ситуация по многим показателям выровняется.

Что касается выполнения 15 муниципальных и 9 ведомственных целевых программ — по итогам 9 месяцев их финансирование составило 67,9% к плану (профинансировано 6 814 189,86 тыс. рублей при плане 10 031 829,14 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» — 69,4% (из предусмотренных городским бюджетом 5 435 057,35тыс.рублей профинансировано3 770 135,16тыс.рублей). При этом за аналогичный период 2015 года муниципальные и ведомственные программы были профинансированы на 66,5 процента.

Дополнительные средства — «Теплосетям» и на строительство нового корпуса гимназии.

Уточнён бюджет на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов.

Доходная часть увеличена за счет финансовой помощи из областного бюджета на сумму 52 миллиона 205 тыс. рублей.

Эти деньги будут направлены, в том числе, и на возмещение недополученных доходов теплоснабжающими организациями (50 млн. рублей).

Кроме того, из резервного фонда города 11 миллионов 129 тыс. рублей будут направлены на н завершение расчетов с подрядными организациями по актам выполненных работ по объекту «Строительство корпусов начальной школы — детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в Калининграде (2-й этап)» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград».

Булыжник для музея.

Депутаты согласовали безвозмездную передачу государственному бюджетному учреждению культуры «Калининградский областной музей янтаря» из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» 400 тонн бывшего в употреблении булыжного камня стоимостью 216 884 рубля.

Булыжник пойдет на замещение нового места для торговли янтарем. Участок будет располагаться за территорией музея, именно туда переедут предприниматели с улицы Черняховского.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рейтинг самых востребованных телефонных горячих линий управления Роспотребнадзора
ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154
Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Оправдательный приговор «приморским партизанам» отменен
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Актеры сериалов, из-за которых невозможно оторваться от экрана Забудьте Хью Лори и Дэвида Духовны — на смену ветеранам пришли новые секс-символы. Встречайте актеров последних лет, ради которых мы готовы смотреть серию за серией
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь