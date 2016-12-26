Калининград недобрал 6% налоговых поступлений

Исполнение бюджета за 9 месяцев — в цифрах и фактах.

Депутаты утвердили исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за первые 9 месяцев 2016 года.

Уточненный план по налоговым доходам в сумме 6,1 млрд руб. выполнен на 67,4% или в сумме 4,1 млрд руб., что на 5,9% меньше, чем поступления аналогичного периода 2015 года. Кассовый план по налоговым доходам за 9 месяцев 2016 года не исполнен по налоговым платежам: налог на доходы физических лиц; единый налог на вмененный доход; единых сельскохозяйственный налог; налог на имущество физических лиц; налог на имущество организаций; земельный налог.

Как прокомментировал председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности Олег Быков, по итогам года ситуация по многим показателям выровняется.

Что касается выполнения 15 муниципальных и 9 ведомственных целевых программ — по итогам 9 месяцев их финансирование составило 67,9% к плану (профинансировано 6 814 189,86 тыс. рублей при плане 10 031 829,14 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» — 69,4% (из предусмотренных городским бюджетом 5 435 057,35тыс.рублей профинансировано3 770 135,16тыс.рублей). При этом за аналогичный период 2015 года муниципальные и ведомственные программы были профинансированы на 66,5 процента.

Дополнительные средства — «Теплосетям» и на строительство нового корпуса гимназии.

Уточнён бюджет на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов.

Доходная часть увеличена за счет финансовой помощи из областного бюджета на сумму 52 миллиона 205 тыс. рублей.

Эти деньги будут направлены, в том числе, и на возмещение недополученных доходов теплоснабжающими организациями (50 млн. рублей).

Кроме того, из резервного фонда города 11 миллионов 129 тыс. рублей будут направлены на н завершение расчетов с подрядными организациями по актам выполненных работ по объекту «Строительство корпусов начальной школы — детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в Калининграде (2-й этап)» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград».

Булыжник для музея.

Депутаты согласовали безвозмездную передачу государственному бюджетному учреждению культуры «Калининградский областной музей янтаря» из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» 400 тонн бывшего в употреблении булыжного камня стоимостью 216 884 рубля.

Булыжник пойдет на замещение нового места для торговли янтарем. Участок будет располагаться за территорией музея, именно туда переедут предприниматели с улицы Черняховского.