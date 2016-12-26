В «ПриватБанке» представили новое-старое руководство

Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов. Членом правления банка и руководителем «Центра электронного бизнеса» и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей «КУБ» и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков. Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из лучших в Украине специалистов этого направления развития банков.

Как сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, сегодня многотысячный коллектив банка «открывает новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка».

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности ПриватБанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями. Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и «ПриватМаркет».

Руководителем Казначейства ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук. Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлению «Аудит» ПриватБанка руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером ПриватБанка остается неутомимая Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направлений маркетинга и менеджмента банка, которыми руководит Николай Щербина.

Напомним, 18 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров Украины на заседании вечером приняли решение о национализации (переход в государственную собственность) «ПриватБанка». После финансовой стабилизации «ПриватБанк» планируют продать.

Стоит отметить, что во время национализации ПриватБанка долги финучреждения перед держателями еврооблигаций были конвертированы в капитал банка.

Кроме того, S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента украинского ПАО КБ «ПриватБанк» с «B-/C» до «R/R (под наблюдением органов государственного регулирования).