Депутаты Севастополя приняли бюджет на 2017 год

Согласно документу, расходная часть бюджета составит 34,5 млрд рублей, доходная — 30,5 млрд рублей.

В 2017 году за счет собственных налоговых и неналоговых доходов Севастополь планирует получить 12,2 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем было в бюджете-2016. В структуре налоговых и неналоговых доходов преобладающую долю сохраняет НДФЛ — более 6,3 млрд рублей (52%). В то же время налог на прибыль организаций планируется на уровне 1,49 млрд рублей, что на 6% больше показателя, запланированного в 2016 году.

Кроме того, более чем в два раза должны вырасти поступления за счет повышения эффективности использования государственной собственности (с 745 млн рублей в 2016 году до 1,68 млрд рублей в 2017 году), почти в два раза — поступления с субъектов упрощенной системы налогообложения (до 609 млн рублей).

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017 году будут увеличены в сравнении с 2016 годом в 1,4 раза — до 18,3 млрд рублей.

Большая часть расходов севастопольской казны в 2017 году будет направлена на социальную сферу, здравоохранение и образования — более 18 млрд рублей.

На финансирование мероприятий (всего их 66) федеральной целевой программы будет направлено почти 10 млрд рублей. Крупные мероприятия по ФЦП: проектирование и строительство очистных сооружений «Южные» планируется профинансировать на сумму свыше 1,3 млрд рублей, строительство и реконструкция автомобильных дорог Севастополя — более 1,8 млрд рублей, развитие здравоохранения — 1,9 млрд рублей, развитие систем водоснабжения — 511 млн рублей, строительство портовой инфраструктуры — 606 млн рублей, развитие общего образования — 432 млн рублей.

Сумма дотаций сохраняется на уровне 2016 года в размере 7,4 млрд рублей.