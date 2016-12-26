В Воронеже застройщик хочет снести частные дома ради нового квартала у Ленинского проспекта

В мэрии Воронеже замглавы администрации по градостроительству Владимир Останин провес заседании комиссии по вопросам строительства. С участием представителей управления по охране культурного наследия, облздрава, проектных организаций и застройщиков рассмотрели разработку проектов планировки четыре территории в столице Черноземья.

Председатель совета директоров «ВМУ-2» Валерий Зеленский рассказал о предварительной проекте развития части квартала, который ограничен улицей Суворова и Ленинским проспектом.

«На территории имеются многоэтажки и частные дома, а также детская школа искусств, магазины и земельный участок участок площадью 3 га под предполагаемое строительство многоквартирных жилых домов», — рассказал Валерий Зеленский. Впрочем, подробностей проекта он пока для широкой общественности не сообщил.

«Материалы действующему генеральному плану не противоречат, — отметил Антон Шевелев, руководитель управления главного архитектора. — Проект предусматривает развитие транспортной развязки от проекта к водохранилищу. Кроме того, застройщик берет на себя обязательства по сносу жилых домов в частном секторе».

Проект было решено рассмотреть с учетом нормативов и техрегламентов.

Вторым объектом стал проект квартала, расположенный между улицами Краснознаменная, Маршала Неделина и Степана Панкова.

Выяснилось, что речь идет об участке около 8 гектаров. Для его развития потребуется снос устаревшего жилого фонда.

«Во время обсуждения эскиза возникли вопросы по имеющимся свободным пространствам между жилыми домами, — пояснили в мэрии Воронежа. — А также по наличию учреждений образования и здравоохранения».

И это не случайно, ведь расположенный рядом детсад переполнен, а школа работает на пределе своей мощности.

«Просим учесть эти обстоятельства в проекте планировки», — обратилась Любовь Кулакова, руководитель управления образования и молодежной политики.

Также участники предварительно рассмотрели варианты развития территорий:

— ограниченного улицами Лидии Рябцевой, Карпинского и Елецкой;.

— квартала 45 Стрелковой дивизии и Беговой.

Эти проекты было решено отправить на дополнительную проработку.