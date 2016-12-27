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14:39 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске построят 2 новых микрорайона под социальное жилье

В высотках Курчатовского района поселятся малообеспеченные семьи, дети-сироты, а также переселенцы из ветхо-аварийного жилья.

В Курчатовском районе Челябинска построят два новых микрорайона под социальное жилье — инвестпроект одного из ведущих застройщиков столицы Южного Урала одобрили в мэрии и направили на обсуждение в Совет при губернаторе Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам гендиректора компании-застройщика ООО «ПС КПДиСК» Юрия Федорова, этот проект сможет оживить строительную отрасль, а также решит проблемы по социальному жилью.

«Это и переселение из ветхо-аварийных домов, и расселение малообеспеченных семей и детей-сирот. С помощью нашего пилотного проекта мы сможем в рамках закона передавать в пользование муниципалитету 15% квартир. Если к данной программе подключатся все основные застройщики Челябинска, то начиная с 2018 года, мы сможем ежегодно обеспечить соцжильем порядка 2 тыс. семей», — рассказал Юрий Федоров.

Напомним, в 2016 году в Челябинск было инвестировано порядка 80 млрд рублей. «Сейчас в работе несколько проектов, в том числе, строительство школы искусств за счет средств инвестора СК “Магистр”», — добавил градоначальник Евгений Тефтелев.

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