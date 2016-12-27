В Челябинске построят 2 новых микрорайона под социальное жилье
В высотках Курчатовского района поселятся малообеспеченные семьи,
В высотках Курчатовского района поселятся малообеспеченные семьи,
В Курчатовском районе Челябинска построят два новых микрорайона под социальное жилье — инвестпроект одного из ведущих застройщиков столицы Южного Урала одобрили в мэрии и направили на обсуждение в Совет при губернаторе Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По словам гендиректора
«Это и переселение из
Напомним, в 2016 году в Челябинск было инвестировано порядка 80 млрд рублей. «Сейчас в работе несколько проектов, в том числе, строительство школы искусств за счет средств инвестора СК “Магистр”», — добавил градоначальник Евгений Тефтелев.