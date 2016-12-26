Структурные проблемы белорусской экономики будут тормозить ее рост

Об этом в интервью Thinktanks.by сказал профессор Университета Western Ontario Игорь Лившиц в ходе Ежегодной международной конференции по экономике и финансам, которую провел Белорусский экономический центр BEROC.

Влияние на белорусскую экономику будет оказывать целый ряд малопрогнозируемых факторов, которые можно разделить на три группы. Это ситуация в мировой экономике и на международных рынках; геополитическая ситуация; решения белорусских властей в области экономической политики.

«Основными факторами мировой экономики, которые будут оказывать влияние на ситуацию в Беларуси, являются состояние финансовых рынков и мировая цена на нефть. Но даже если цена на нефть поднимется, и это приведет к росту белорусской экономики, такой рост будет крайне ненадежным», — считает Игорь Лившиц. Довольно тревожным в этом плане является пример Италии, которая снова оказалась на грани кризиса: это показывает, насколько современные экономики подвержены шокам.

Значительная доля неопределенности связана и с факторами глобальной политики. К примеру, на сегодняшний день неясно, как будут складываться отношения между Россией и США после прихода к власти Дональда Трампа.

«Если Трамп снимет санкции с России, можно ожидать подъема российского рынка, что даст шанс белорусским товарам восстановить свое присутствие на нем», — считает Игорь Лившиц. В то же время эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких гарантий восстановления спроса на белорусские товары на российском рынке даже в том случае, если ситуация на нем будет складываться благоприятно для нашей страны. Опасными конкурентами являются в частности, китайские товары, многие из которых не хуже белорусских по качеству и при этом дешевле.

Игорь Лившиц отметил, что спрос на белорусские товары многие годы поддерживался за счет инерции: россияне еще в советские времена привыкли доверять качеству белорусской продукции. Однако маловероятно, что эта инерция и в дальнейшем будет способствовать поддержанию спроса. Впрочем, в случае дальнейшего охлаждения российско-американских отношений у белорусской экономики также есть определенные шансы.

Как бы ни развивались внешние события, в белорусской экономике сохраняются структурные проблемы, которые будут тормозить экономический рост. Для решения этих проблем требуется наличие политической воли. «Госпредприятия продолжают высасывать деньги из бюджета, ничего нового в этом нет. Непонятно, есть ли готовность решить эту проблему», — говорит Игорь Лившиц. Несмотря на то, что в последние годы наблюдаются определенные улучшения в сфере регулирования частного сектора, этого недостаточно для обеспечения стабильного экономического роста.

Беспокойство вызывает и состояние банковской системы, где в последнее время растут объемы проблемной задолженности. Причем, по мнению ряда экономистов, официальная статистика не отражает объемы плохой задолженности в полной мере. Это увеличивает вероятность дестабилизации банковской системы, что может быть чревато серьезными последствиями.

Мировой опыт знает ряд примеров, когда государство выкупало проблемную задолженность банков ради избежания или минимизации кризисных явлений. В частности, это было сделано во время кризиса в США. Данные меры предпринимались с одновременной поддержкой физических лиц, которые испытывали затруднения с выплатами по кредитам. Тогда было решено, что проще получать меньшие выплаты по кредитам, нежели выселять должников из приобретенных по ипотеке домов, ликвидность которых резко снизилась.

Впрочем, как считает Игорь Лившиц, выкуп государством сомнительных активов возможен лишь в случае высокого уровня доверия к действиям государственных институтов и при обеспечении полной прозрачности этого процесса. Он рассказал, что в США до сих пор возникают дискуссии о том, стоило ли спасать все те банки и финансовые организации, которым тогда была оказана помощь. По мнению эксперта, в нынешней ситуации Беларуси вряд ли целесообразно поддерживать банки за счет государства.

«Самый главный вопрос, который должен задать себе экономист при решении любой проблемы: как ее можно решить без участия государства?», — сказал Игорь Лившиц.