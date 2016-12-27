Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Шотландские ученые объяснили существование секса
"Это не гибель": в "Роснефти" о смерти экс-главы аппарата Сечина
67-летняя гречанка родила себе внучку
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10:49 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донским шахтерам до Нового года выплатят долг по зарплате за несколько месяцев

26 декабря на форуме «Единой России» губернатор Василий Голубев сообщил о том, что до Нового года шахтёрам региона выплатят долг по зарплате за 2−3 месяца.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Планируется, что общая сумма, которую «Региональная корпорация развития» перечислит бывшим сотрудникам «Кингкоул», составит 50 миллионов рублей. По данным правительства, за последние дни горняки получили 5,5 миллионов рублей.

«Мы продолжим заниматься этой непростой темой в 2017 году. Сегодня в условиях нынешнего законодательства возможности погашения этих долгов из бюджета или резервного фонда отсутствуют, это нецелевое использование денег. Тем не менее, мы нашли решение, сначала в сентябре, а теперь и перед Новым годом», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
СМИ: В России приостановлены полеты Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
11 советов, как без усилий подготовить дом к Новому году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь