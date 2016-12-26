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26 декабря, источник: 112.ua

Гройсман: Кабмин переходит к выполнению госбюджета-2017

Премьер отметил, что КМУ еще должен принять ряд решений.

Источник: 112.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поприветствовал подписание президентом Петром Порошенко Закона «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

По словам Гройсмана, подписание завершило большую работу, которую правительство провело в течение 3,5 месяцев публичного обсуждения проекта бюджета совместно с экспертной средой, комитетами и фракциями Верховной Рады, на заседаниях Национального совета реформ при президенте Украины.

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Премьер также подчеркнул, что принятие бюджетообразующего закона по изменениям в налоговой системе будет способствовать улучшению бизнес-климата в стране.

Сразу после подписания Закона «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» правительство переходит к его выполнению. Премьер-министр отметил, что Кабмин еще должен принять ряд решений.

Ранее президент Петр Порошенко подписал Закон «О государственном бюджете Украины на 2017 год».

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