Гройсман: Кабмин переходит к выполнению госбюджета-2017
Премьер отметил, что КМУ еще должен принять ряд решений.
Премьер отметил, что КМУ еще должен принять ряд решений.
По словам Гройсмана, подписание завершило большую работу, которую правительство провело в течение 3,5 месяцев публичного обсуждения проекта бюджета совместно с экспертной средой, комитетами и фракциями Верховной Рады, на заседаниях Национального совета реформ при президенте Украины.
Премьер также подчеркнул, что принятие бюджетообразующего закона по изменениям в налоговой системе будет способствовать улучшению
Сразу после подписания Закона «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» правительство переходит к его выполнению.
Ранее президент Петр Порошенко подписал Закон «О государственном бюджете Украины на 2017 год».