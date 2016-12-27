Власти Татарстана надеются, что Центробанк найдет санатора Татфондбанку

Кризис в банковском секторе Татарстана начался после того, как Банк России с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем.

Как сообщило АСВ, выплаты вкладчикам Татфондбанка начнутся не позднее 29 декабря. Банки-агенты, через которые будет выплачиваться возмещение, будут отобраны на конкурсе.

С Татфондбанком связаны банки «Советский», Тимер Банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк. Татфондбанк был также спонсором в международных платежных системах Visa или Mastercard для Алтынбанка, Интехбанка, Татагропромбанка.

«У нас идет работа с Центробанком… Понятно, что трудно быстро принять решения. Мы ждем и надеемся, что ЦБ сумеет найти санатора. Санатором может выступать только очень серьезная банковская структура», — сказал Минниханов в понедельник на заседании госсовета республики.

Он также сообщил, что правительство Татарстана поддержит представителей малого и среднего бизнеса, являющихся клиентами Татфондбанка. «Направим ресурсы, один миллиард, и постараемся с сегодняшнего дня в этом направлении начать работать, потому что многие предприятия оказались в сложной ситуации… Кроме этого, мы проекты и предпринимателей, которые пострадали, в первую очередь будем на следующий год включать во все наши программы поддержки малого и среднего бизнеса. Все эти механизмы будут задействованы. По максимуму, что мы можем, сделаем», — сказал президент.