Государственные банки стремительно теряют прибыль

По итогам сентября белорусский банковский сектор показал рост чистой прибыли. Но это только в номинальном выражении. В реальном — чистая прибыль снизилась. В долларовом эквиваленте показатель упал на целых 16%, отмечается в исследовании CASE Belarus.

Хуже всех себя показали крупные государственные банки. Номинально ни один из них не получил убытков, однако чистая прибыль резко сократилась. У «Белагропромбанка» — на 66%, у «Банка Москва-Минск» — на 49%, у «Белинвестбанка» — на 42%, у «Беларусбанка» — на 17%.

Единственным госбанком, у которого чистая прибыль по сравнению с прошлым годом выросла, стал «Паритетбанк» — рост в 3,5 раза.

Что касается частных и иностранных банков, то среди них многие могут похвастаться увеличением номинальной прибыли. Лидеры -«ТК-Банк», «МТБанк» и’Альфа-Банк.

Госбанки непривлекательны для инвесторов.

В невыгодном свете государственные банки предстают также с точки зрения двух важных показателей — рентабельность активов (ROA, ReturnOnAssets) и рентабельность собственного капитала (ROE, ReturnOnEquity).

Рентабельность активов в январе-сентябре по всему банковскому сектору составила 0,8%. У крупных госбанков этот показатель традиционно ниже среднего (0,3%). Хуже всего — у «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка».

В это же время у частных банков и банков с иностранным капиталом ROA выше среднего (4,2% и 2,4% соответственно). Нормальная величина в банковском бизнесе считается 1−2% и выше.

Рентабельность капитала в среднем для банковского сектора Беларуси составляет 6,7%. При этом у крупных госбанков в Беларуси намного ниже — 2,4%. Если не учитывать два малых банка — «Цептер Банк» и «Банк «Решение», то самый низкий ROE имеют три крупных госбанка — «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».

У частных банков и банков с иностранным капиталом ROE выше среднего (19,4% и 20,4% соответственно).