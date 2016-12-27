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00:46 (мск), источник: Ежедневник.by

Государственные банки стремительно теряют прибыль

Крупные государственные банки в 2016 году резко сократили прибыль и стали значительно проигрывать частным банкам по важнейшим для инвесторов показателям — рентабельности активов и капитала.

Источник: Ежедневник.by

По итогам сентября белорусский банковский сектор показал рост чистой прибыли. Но это только в номинальном выражении. В реальном — чистая прибыль снизилась. В долларовом эквиваленте показатель упал на целых 16%, отмечается в исследовании CASE Belarus.

Хуже всех себя показали крупные государственные банки. Номинально ни один из них не получил убытков, однако чистая прибыль резко сократилась. У «Белагропромбанка» — на 66%, у «Банка Москва-Минск» — на 49%, у «Белинвестбанка» — на 42%, у «Беларусбанка» — на 17%.

Единственным госбанком, у которого чистая прибыль по сравнению с прошлым годом выросла, стал «Паритетбанк» — рост в 3,5 раза.

Что касается частных и иностранных банков, то среди них многие могут похвастаться увеличением номинальной прибыли. Лидеры -«ТК-Банк», «МТБанк» и’Альфа-Банк.

Госбанки непривлекательны для инвесторов.

В невыгодном свете государственные банки предстают также с точки зрения двух важных показателей — рентабельность активов (ROA, ReturnOnAssets) и рентабельность собственного капитала (ROE, ReturnOnEquity).

Рентабельность активов в январе-сентябре по всему банковскому сектору составила 0,8%. У крупных госбанков этот показатель традиционно ниже среднего (0,3%). Хуже всего — у «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка».

В это же время у частных банков и банков с иностранным капиталом ROA выше среднего (4,2% и 2,4% соответственно). Нормальная величина в банковском бизнесе считается 1−2% и выше.

Рентабельность капитала в среднем для банковского сектора Беларуси составляет 6,7%. При этом у крупных госбанков в Беларуси намного ниже — 2,4%. Если не учитывать два малых банка — «Цептер Банк» и «Банк «Решение», то самый низкий ROE имеют три крупных госбанка — «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».

У частных банков и банков с иностранным капиталом ROE выше среднего (19,4% и 20,4% соответственно).

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Как отмечают эксперты, обычно профессиональные инвесторы ищут банки с ROE — 10−15% и выше. В нынешнем году девять банков в Беларуси соответствовали этому уровню.

«Белагропромбанк» и «Белинвестбанк» — в аутсайдерах.

Получается, что хуже всего по рентабельности активов и капитала дела обстоят у «Белагропромбанка». На этот банк приходится наибольшая доля проблемной задолженности по кредитам — 39%.

Часть проблемных активов этого банка (долги предприятий аграрного сектора) планируется вывести в Агентство по управлению активами и в Банк развития. «Возможно, в третьем квартале этот процесс уже начался, поскольку чистые отчисления в резервы снизились в 7 раз», — отмечают эксперты.

Что касается «Белинвестбанка», у которого также налицо проблемы с показателями ROA и ROE, то в его уставный фонд в августе государство внесло 55 млн долларов. Это позволило увеличить собственный капитал банка на 32%.

Банку развития было поручено приобрести проблемные активы «Белинвестбанка» на сумму 28 млн долларов, расчистив тем самым его баланс.

Тогда же в августе ЕБРР отмечал, что «проект по предприватизационной поддержке Белинвестбанка продвигается успешно, (…) идет помощь по улучшению коммерциализации работы банка.

Эксперты CASE Belarus согласны, что по итогам третьего квартала на самом деле чистые доходы банка увеличились. Были достигнуты заметные успехи в снижении расходов. А что касается снижения прибыли, то возможно, причиной стала необходимость увеличения объема резервов из-за плохих долгов.

Гаранты финансовой безопасности?

Банковская система Беларуси включает 24 банка, в том числе пять госбанков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Москва-Минск и Паритетбанк), на которые приходится 65% активов банковской системы.

«Власти считают, что сохранение госбанков гарантирует безопасность функционирования банковской системы, позволяет решать вопросы безопасного функционирования государства, финансирования госпрограмм, оказания необходимого объема услуг населению. При этом госбанки отягощены социальными проектами государства, что обуславливает низкое качество их кредитных портфелей и низкий уровень прибыльности», — говорится в исследовании.

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