Полтавченко: интерес к инвестпроектам Петербурга значительно вырос
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Интерес к инвестиционным предложениям
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Интерес к инвестиционным предложениям
«После успешного завершения проекта ЗСД (платная скоростная автомагистраль “Западный скоростной диаметр” — ред.) интерес к инвестиционным предложениям города значительно вырос как со стороны российских, так и со стороны зарубежных компаний. Особенно к проектам на основе
По его словам, в январе будет запущена модернизированная технологическая линия компании «Каравай», в первом квартале 2017 года «Герофарм» планирует завершить строительство фармацевтического завода в промзоне «Пушкинская». Также компания «Ригли» завершит модернизацию производства, состоится открытие
Губернатор отметил, что за 9 месяцев 2016 года инвестиции в основной капитал петербургских предприятий выросли по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 45 миллиардов рублей и составили более 340 миллиардов рублей. «Я думаю, что эта тенденция сохранится до конца года. Особенно активно растут инвестиции в реальный сектор экономики — в производство машин, оборудования и транспортных средств. По этому виду экономической деятельности прирост составил 35%», — сказал Полтавченко.
Он также отметил, что в структуре источников финансирования примерно на 27% выросли инвестиционные расходы частных инвесторов, самих предприятий и организаций.
«Это говорит о том, что инвесторы,
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