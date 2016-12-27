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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Полтавченко: интерес к инвестпроектам Петербурга значительно вырос

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Интерес к инвестиционным предложениям Санкт-Петербурга значительно вырос как со стороны российских, так и со стороны зарубежных компаний, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

Источник: РИА Новости

«После успешного завершения проекта ЗСД (платная скоростная автомагистраль “Западный скоростной диаметр” — ред.) интерес к инвестиционным предложениям города значительно вырос как со стороны российских, так и со стороны зарубежных компаний. Особенно к проектам на основе государственно-частного партнерства. В активную стадию в 2017 году вступит работа по развитию веток легкорельсового трамвая на юге города, созданию Восточного радиуса с мостом в створе улиц Фаянсовая — Зольная, целого ряда объектов социальной и гостиничной инфраструктуры», — рассказал губернатор.

По его словам, в январе будет запущена модернизированная технологическая линия компании «Каравай», в первом квартале 2017 года «Герофарм» планирует завершить строительство фармацевтического завода в промзоне «Пушкинская». Также компания «Ригли» завершит модернизацию производства, состоится открытие научно-производственного центра компании «Элкус». В перспективе в особой экономической зоне планируется открытие пяти фармацевтических предприятий, а также еще пять компаний планируют завершить строительство.

Губернатор отметил, что за 9 месяцев 2016 года инвестиции в основной капитал петербургских предприятий выросли по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 45 миллиардов рублей и составили более 340 миллиардов рублей. «Я думаю, что эта тенденция сохранится до конца года. Особенно активно растут инвестиции в реальный сектор экономики — в производство машин, оборудования и транспортных средств. По этому виду экономической деятельности прирост составил 35%», — сказал Полтавченко.

Он также отметил, что в структуре источников финансирования примерно на 27% выросли инвестиционные расходы частных инвесторов, самих предприятий и организаций.

«Это говорит о том, что инвесторы, во-первых, доверяют городу и хотят развивать здесь свои проекты. Во-вторых, они смотрят с определенным оптимизмом в будущее, и, в том числе, на нашу работу по улучшению условий ведения бизнеса. В уходящем году, напомню, я взял эту работу под свой личный контроль и возглавил соответствующий штаб. При администрации губернатора создан Проектный офис Санкт-Петербурга. Поставлены конкретные задачи по дальнейшему снижению административных барьеров. В том числе — по сокращению срока получения разрешений и переходу на работу по принципу “одного окна” в строительстве», — отметил губернатор города.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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