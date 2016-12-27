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13:52 (мск), источник: РИА Новости

Полтавченко: строительство ВСД в Петербурге может начаться через 1,5−2 года

Строительство новой автомагистрали «Восточный скоростной диаметр» (ВСД) в Санкт-Петербурге может начаться через 1,5−2 года, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко. Ранее сообщалось, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия центрального участка внутригородской платной скоростной магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД).

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Строительство новой автомагистрали «Восточный скоростной диаметр» (ВСД) в Санкт-Петербурге может начаться через 1,5−2 года, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

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Ранее сообщалось, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия центрального участка внутригородской платной скоростной магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД). Проект реализован на основе государственно-частного партнерства. Губернатор Петербурга доложил президенту РФ о том, что бизнес уже проявляет интерес к новому проекту — строительство широкополосной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц (Восточный коридор).

Как сообщил Полтавченко, в январе 2017 года планируется объявить конкурс на разработку проекта планировки новой автомагистрали. Финансово-экономическая модель проекта будет определена к концу 2017 года.

«В принципе, реальный срок начала строительных работ после проектирования трассы — не раньше, чем через 1,5−2 года. Есть несколько потенциальных инвесторов, с которыми мы ведем переговоры. Они предлагают свои услуги в плане той модели, по которой реализовывался ЗСД. Сумма называется инвесторами в 150−160 миллиардов рублей. Мы, честно говоря, считали меньше. Но это были самые предварительные оценки», — рассказал он.

По словам губернатора, вероятнее всего, проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.

«Конечно, одна компания, скорее всего, такой проект не потянет. Думаю, мы поступим примерно так же, как и при реализации проекта ЗСД. В том числе, мы надеемся, что сумеем привлечь к участию в проекте и федеральный бюджет. Но в любом случае, это очень важный объект, который мы будем обязательно строить… Восточный скоростной радиус вместе с ЗСД станет основой каркаса непрерывных городских дорог. Трасса начнется от ЗСД в районе Благодатной улицы, пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и подключится к КАД в районе деревни Кудрово», — сказал Полтавченко.

Он отметил, что строительство новой автомагистрали может занять минимум три года.

«Если мы сумеем быстро договориться с инвесторами, если финансовая модель всех устроит и через два года мы начнем строительные работы, то еще минимум три года. То есть, самое раннее через пять лет на эту трассу выйдут первые автомобили. Но, чтобы заключить договор, надо четко понимать, как пойдет трасса. И иметь конкретный проект, чтобы было что предлагать. Вот мы и считаем, что у нас примерно 1,5−2 года уйдет на то, чтобы проектную документацию получить и решить все вопросы по финансированию с соответствующим пулом инвесторов», — отметил губернатор.

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